Man i 50-årsåldern i Ösmo (sommar)
NÄRA AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nynäshamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nynäshamn
2026-06-12
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eller i hela Sverige
Hos NÄRA har vi arbetat med personlig assistans sedan 1995. Vi vill att våra kunder ska uppleva kvalité i sin assistans. Kvalité är inte lika för alla - vi uppskattar olika saker, har olika drömmar och framför allt sätt att vilja leva våra liv på. Personlig assistans hos NÄRA utförs därför med respekt för individens självbestämmande.
Vem är kunden?
Vår kund är en motorcykelintresserad man som bor i en villa i Ösmo. Han behöver, på grund av en hjärnskada, hjälp med sin dagliga livsföring. Du som assistent stöttar honom med bland annat matlagning, hushållssysslor, träning och personlig hygien. Du kommer i ditt dagliga arbete använda dig av hjälpmedel som exempelvis lyft.
Vem är du?
Vi tror att du som söker har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter samt att du är lugn, ansvarsfull och pratar bra svenska. Du kommer att ingå i ett team av erfarna assistenter.
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av förvärvad hjärnskada
Vad är det för tjänst?
Detta är arbete under sommaren med utrymme till stor andel pass samt goda möjligheter till fasta pass efter sommaren.
I dagsläget arbetar man dygnspass med 5 timmar jour under natten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NÄRA AB
(org.nr 556500-9916)
115 50 STOCKHOLM Kontakt
Kontakt
Rekrytering NÄRA arbeta@nara.nu 08-511 744 40 Jobbnummer
9960756