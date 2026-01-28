Utkast - Tekniker till underhållsteamet
2026-01-28
Nu söker vi en tekniker till underhållsteamet på Hjälpmedelscentralen i Mölndal i samband med en pensionsavgång.
Vill du kombinera ditt tekniska kunnande med personliga möten och meningsfull service? Varmt välkommen med din ansökan senast 18 februari! Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Som tekniker i underhållsteamet har du möjlighet att göra skillnad i människors vardag och underlätta livet för personer med funktionsnedsättning. Arbetet sker såväl på fältet som i Hjälpmedelscentralens egna verkstadslokaler. Du kommer på olika sätt arbeta i nära samarbete med kunder, patienter och kollegor. Med din tekniska kompetens och problemlösningsförmåga utför du bland annat:
funktionskontroller och underhåll av hjälpmedel
installationer, anpassning och reparationer
besiktning av hjälpmedel
dokumentation och administration
teknisk rådgivning vid monteringKvalifikationer
För att ge god service i rollen som underhållstekniker behöver du:
ha ett gott bemötande och vara serviceinriktad
arbeta bra tillsammans med andra
trivas med att anpassa dig utifrån vad som händer
vara ansvarstagande och noggrann så att kvalitet och hög säkerhet säkerställs
Du har godkänd gymnasieutbildning och arbetslivserfarenhet som gett dig tekniskt kunnande inom relevanta områden för tjänsten. Du trivs med att möta nya människor och har förmågan att vara inkännande och flexibel. Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift samt har en god datakunskap och erfarenhet av att arbeta i olika IT-system. Då tjänsten innebär att du kommer gå och stå stora delar av arbetsdagen är det viktigt att du har en god fysisk förmåga och ett ergonomiskt arbetssätt. Vidare har du B-körkort samt god körvana.
Om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med och bemöta personer med behov av hjälpmedel är det meriterande för tjänsten. Även kunskap inom affärsområdet Sesam är meriterande och till viss del erfarenhet av svagströmsarbete 12-24V då montering av drivaggregat kan förekomma.
Om Hjälpmedelscentralen
Hjälpmedelscentralen är en del av Försörjningsförvaltningen inom Västra Götalandsregionen och är ett kompetens- och logistikcenter för regionen och dess 49 kommuner. Vårt tjänsteutbud grundar sig i vårdgivarnas behov av såväl fördjupad kunskap inom hjälpmedelsområdet som olika servicetjänster för att stödja vårdkedjan.
Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Teamet som består av 23 underhållstekniker präglas av ett gott samarbetsklimat med ett prestigelös och hjälpsamt förhållningssätt.Övrig information
Beredskapstjänst ingår i tjänsten. Utdrag ur belastningsregistret kommer begäras ut. Frågor om tjänsten hanteras av Linus Welander, enhetschef för underhållsteamet.
Vi ser fram emot din ansökan!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
