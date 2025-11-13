Uthyrnings- och kundservicechef till Botkyrkabyggen
Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag med cirka 10 700 hyresbostäder och 160 medarbetare. Vi är en stabil och långsiktig fastighetsägare med ett starkt samhällsengagemang som samarbetar med hyresgäster, kommunen och andra lokala aktörer. Vi ser på fastigheter inte bara som byggnader - utan som en viktig del i att bygga ett starkare och mer inkluderande Botkyrka, där människor vill bo, arbeta och utvecklas. Vårt uppdrag är att, på ett affärsmässigt sätt, förvalta och utveckla trygga, hållbara och attraktiva bostäder och lokaler i Botkyrka. Tillsammans skapar vi hem där alla vill bo och vi förvaltar med omtanke. Hos oss ska alla känna sig välkomna och respekterade, oavsett bakgrund.
•
Botkyrkabyggen söker en uthyrnings- och kundservicechef som vill ta uthyrning och resan mot mer nöjda kunder in i framtiden. I arbetsuppgifterna ingår att utveckla uthyrningsprocessen och bidra till företagets arbete med att stärka digitala kommunikationsvägar med kunderna. Rollen innebär både operativt och strategiskt ansvar för långsiktiga förändringar inom avdelningen. Kundservice är en egen enhet inom kommunikationsavdelningen och du rapporterar till Kommunikationschefen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som uthyrnings- och kundservicechef ansvarar du för två team med totalt 14 medarbetare - ett inom uthyrning och ett inom kundservice. Du leder verksamheten med fokus på struktur, kvalitet och engagemang och säkerställer att arbetet flyter smidigt. Uthyrningsteamet hanterar processen kontraktsskrivning. Kundserviceteamet bemannar det fysiska kundcentret och hanterar bland annat tillvalsbeställningar och lägenhetsbyten.
Du ansvarar för att planera och fördela resurser, driva utveckling och skapa förutsättningar för ett effektivt och kundorienterat arbetssätt. En central del av uppdraget handlar om att vidareutveckla processer, stärka digitaliseringen och bidra till Botkyrkabyggens förändringsresa med fokus på ökad kundnöjdhet och effektivitet. Det här är en närvarande och verksamhetsnära chefsroll som kombinerar strategiskt tänkande med ett aktivt, operativt ledarskap i vardagen.
Vem är du
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och närvarande ledare med förmåga att skapa struktur, arbetsglädje och engagemang omkring dig. Du trivs med att driva utveckling och samtidigt vara nära verksamheten, i en miljö som präglas av tempo och engagemang.
Du har en högskoleutbildning eller motsvarande, samt flerårig erfarenhet som chef med personalansvar, antingen inom lägenhetsuthyrning eller i en kundserviceverksamhet som omfattar mer än telefoni.
Du förstår vikten av att förena affärsmässighet med samhällsansvar och har förmåga att skapa struktur, utveckla arbetssätt och driva förbättringar även i perioder med högt tempo. Din ledarstil är kommunikativ och förtroendeingivande med fokus på samarbete och delaktighet.
Det är meriterande med erfarenhet från allmännyttan. Har du dessutom arbetat med digitala kundprocesser och verktyg för digital kommunikation eller i en försäljningsinriktad verksamhet är det en fördel.
Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring, flexibla arbetstider med 38 timmars arbetsvecka. Botkyrkabyggen är en rökfri arbetsplats. Tjänsten är en tillsvidareanställning.
I den här rekryteringen samarbetar Botkyrkabyggen med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta Katarina Thomasson på 070-231 28 05 eller katarina.thomasson@jeffersonwells.se
.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 4:e december 2025. Facklig företrädare för Unionen är Tony Baptist tel. 070-162 93 51.
