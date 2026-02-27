Städspecialist till Lova Städ - Jönköping
Lova Städ AB / Städarjobb / Jönköping Visa alla städarjobb i Jönköping
2026-02-27
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lova Städ AB i Jönköping
Vi söker städare i Jönköping - ingen erfarenhet krävs!
Trivs du med att arbeta självständigt och göra skillnad i människors vardag? Gillar du omväxlande arbete där du tar eget ansvar för att leverera bästa service? Då vill vi gärna träffa dig!
Du behöver ingen tidigare erfarenhet - din inställning och arbetsmoral är det viktigaste. Vi lär dig resten.
Om rollen
Hos oss arbetar du främst med hemstädning - men du kommer också att bidra med andra typer av uppdrag som flyttstädning, storstädning och företagsstädning. Det ger dig ett varierat arbete där du hela tiden utvecklar din kompetens.
Du arbetar självständigt ute hos kunder och har fullt ansvar för att varje uppdrag utförs med hög kvalitet. Bakom dig har du ett engagerat team och stöd från kontoret under hela arbetsdagen.
Dina arbetsuppgifter kan inkludera:
Hemstädning - dammsugning, dammtorkning, moppning
Flyttstädning och storstädning
Företagsstädning
Tvätt, strykning och bäddning
Det lilla extra som gör stor skillnad för kunden
Vi söker dig som:
Är noggrann, pålitlig och serviceinriktad
Tycker om att hjälpa andra och har ett öga för detaljer
Talar grundläggande svenska eller engelska
Kan arbeta flexibelt måndag-fredag mellan kl. 07-17
Har B-körkort (meriterande)
Har erfarenhet av städning (meriterande)
Det här erbjuder vi:
Tim- eller deltidsanställning beroende på profil Schyssta anställningsvillkor Möjlighet att utvecklas inom företaget Utbildning - vi lär upp dig ordentligt Varierande uppdrag som utvecklar dig Ett engagerat team med kollegor från hela världen Fast schema - inga kvällar eller helger
Bra att veta
Vi genomför bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen.
Du behöver ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer.
Redo att göra skillnad?
Skicka in din ansökan idag - vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
We're hiring cleaners in Jönköping - no previous experience required!
Do you enjoy working independently and making a real difference in people's everyday lives? Are you looking for a varied role where you take ownership and deliver great service? Then we'd love to meet you!
No previous experience needed - your attitude and work ethic are what matter most. We'll teach you the rest.
About the role
With us, home cleaning is our core - but you'll also take on other assignments including end-of-tenancy cleaning, deep cleaning, and commercial cleaning. This gives you a varied workday where you're constantly building your skills.
You work independently at customers' homes and businesses, taking full responsibility for delivering high-quality results. Behind you, you have a supportive team and office support available throughout your working day.
Your tasks may include:
Home cleaning - vacuuming, dusting, mopping
End-of-tenancy and deep cleaning
Commercial/office cleaning
Laundry, ironing, and making beds
The small extras that make a big difference to the customer
We're looking for someone who:
Is thorough, reliable, and service-minded
Enjoys helping others and has an eye for detail
Can speak basic Swedish or English
Can work flexibly between our working hours on 07:00-18:00 Monday-Friday between 07:00-18:00
Holds a valid B driving license - an advantage
Has cleaning experience - an advantage
What we offer:
Hourly or part-time employment depending on your profile Fair and solid employment terms Opportunities to grow within the company Training - we set you up properly from day one Varied assignments that help you develop A committed team with colleagues from all over the world Fixed schedule - no evenings or weekends
Good to know
A background check is part of our recruitment process.
You'll need a Swedish personal identity number or coordination number.
Ready to make a difference?
Apply today - we review applications on a rolling basis and the position may be filled before the deadline. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7306875-1867053". Arbetsgivare Lova Städ AB
(org.nr 559568-0223), https://jobs.lovastad.se
Kungsängsvägen 27 (visa karta
)
561 51 HUSKVARNA Arbetsplats
Lova Städ Jobbnummer
9769258