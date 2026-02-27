Kock till Sjöstugan(vikariat)
Då vår ordinarie kock är tjänstledig är vi behov av en kock under resten av säsongen med möjlighet till förlängning. Är du intresserad kontakta Erik på tel 0730301782 eller erik@sjostugan.se
Vi lagar husmanskost med betoning på lokala råvaror som vilt, svamp och bär. I huvudsak är arbetstiden förlagd dagtid, men vissa kvällar förekommer under perioden.
Sjöstugan har plats för 60 personer inomhus och 40 platser på uteserveringen.
Arbetet innebär: Att du planerar och styr arbetet i köket. Viktigt att kunna vara självgående och ta egna beslut.
Kvalifikationer: Kock, à la carte. Kunskap om specialkost och veganskt är meriterande
Säsongsarbete vikariat mars/april med möjlighet till förlängning.
Vid frågor om arbetet tveka inte att kontakta oss. Telefonnummer 0253 - 230 45.
Sjöstugan i Grövelsjön ligger naturnära mitt i fjällen i norra Dalarna. Här finns Restaurang och Café, rum-och stuguthyrning samt camping. Besök gärna webplatsen för mer information.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
telefon/videosamtal/på plats
E-post: info@sjostugan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grövelsjöns sjöstuga AB
(org.nr 559141-9782)
Sjövägen 14 (visa karta
)
797 92 IDRE Jobbnummer
9769254