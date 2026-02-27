Vi söker naturintresserad lärare i Ma/NO för åk. 7-9 till Strandskolan
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid för våra yngsta invånare.
Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och fortsätta göra vår förskola och skola ännu bättre!
Inom barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder vi som arbetsgivare:
• Reflektions- och planeringstid i enhetens arbetslag
• Kollegialt lärande och handledning
• Möjlighet till karriärtjänst
• Bland annat friskvårdstimme eller friskvårdspeng
• Digitala verktyg
I Älvdalens kommuns förskolor och skolor drivs vi av att skapa lärande för livet.
Här får du som medarbetare utrymme att utvecklas genom att ta del av andras, och dela med dig av dina egna, erfarenheter och kunskaper. Vår övertygelse är att ju mer vi delar med oss av våra kompetenser, desto mer utrymme skapar vi för alla, såväl medarbetare som våra barn och elever, att växa.
Våra 5 förskolor och 4 skolor är fördelade på tätorterna Idre, Särna och Älvdalen.
Är du vår nya medarbetare?
Strandskolan är en F-9-skola belägen i centrala Idre, med närhet till både fjäll, sjö och skog.
Här går det ca 135 elever. I vår skola har vi många inslag av friluftsliv i undervisningen som t.ex, fjällvandring och skidåkning. På högstadiet får eleverna bl.a. delta i renskiljning och prova på att sova i tält ute på vintern. Skol-IF är mycket aktiva och vi deltar i RF-SISU:s Rörelsesatsning.
Detta kommer du att arbeta med
Du kommer att planera, genomföra och utvärdera undervisning i främst matematik och NO-ämnen.
Tillsammans med övriga i arbetslaget och med övriga kollegor i Strandskolan arbetar du för att eleverna får goda förutsättningar för vidare studier och att de lämnar Strandskolan med både kunskaper och en nyfikenhet och vilja att lära mer.
Du kommer också att vara mentor för en grupp elever.
Vem söker vi?
Till vårt härliga arbetslag i åk. 7-9 söker vi en lagspelare. Du är mycket bra på att skapa kontakter och underhålla relationer och samarbetar bra med både kollegor, elever och vårdnadshavare. Du drivs av att, tillsammans med övriga på skolan, utveckla verksamheten och ser möjligheter i att nyttja vår omgivning i undervisningen.
Vi söker dig som är legitimerad lärare, gärna med inriktning mot matematik och NO-ämnen.
Vi vill att du har kompetens, intresse och erfarenhet av att arbeta med elever med särskilda behov. Det är meriterande med behörighet i flera ämnen. Du är lösningsfokuserad och drivs av att hitta arbetssätt för att alla elever ska nå så långt som möjligt.
I ditt arbete ser du till hela verksamhetens bästa och ser möjligheter i förändringar. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Bra att veta
Utdrag ur belastningsregistret krävs för tjänsten.
Intervjuer sker kontinuerligt så vänta inte med din ansökan!
Har du frågor om tjänsten, tveka inte att höra av dig till mig, Karin.
Har du tidigare arbetat inom Älvdalens kommun kommer vi att ta interna referenser.
Genom Rekryteringslots Dalarna kan vi erbjuda medflyttarservice, läs mer om det på Rekryteringslots hemsida: http://rekryteringslots.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om Älvdalens kommun
Älvdalens kommun är en vidsträckt och vacker landsbygdskommun där ungefär 7000 människor bor och verkar. Kommunen som arbetsgivare har ungefär 550 medarbetare. Älvdalens kommun har en fantastisk natur som uppmuntrar till friluftsliv, sport, jakt och fiske, eller vad sägs om 85 slalompister, närmare 200 mil skoterleder, över 30 mil skidspår och oändliga vandringsleder och fiskevatten. Vi har ett gott kulturutbud och rikt musikliv. Som arbetsgivare tror vi på en bra balans mellan arbete och privatliv och att du ska känna dig trygg och säker i ditt arbete. Vi arbetar utifrån vår värdegrund - Kärlek, Trygghet, Respekt och Överraskande, och har arbetsmiljöarbete och friskvård i fokus. Älvdalens kommun ligger tekniskt i framkant vilket underlättar till flexibilitet såväl i arbete som privat. Ersättning
