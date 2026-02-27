Timanställning inom socialt stöd - flexibel omfattning

Harmony Invest AB / Vårdarjobb / Stockholm
2026-02-27


Flexibel timanställning - skapa trygghet i din närmiljö

Anhörig till Anhörig är en privat verksamhet som nu etablerar sig i flera kommuner runt om i Sverige.
Vår modell bygger på kontinuitet - att samma person återkommer så att trygghet och förtroende kan byggas över tid.
Uppdrag uppstår när behov finns lokalt. Det kan ske genom någon i din egen krets, eller genom matchning via oss när vi får en förfrågan i din kommun.
Detta är en flexibel timanställning för dig som söker deltidsarbete eller extra inkomst vid sidan av annan sysselsättning.
Arbetet innebär praktiskt och socialt stöd i vardagen - inte vårdinsatser.
Arbetsuppgifter kan exempelvis vara:

Social samvaro och promenader Lättare städning
Inköp och ärenden Trädgårdsarbete
Praktiskt stöd i hemmet
Uppdragets innehåll formas i dialog mellan den som får stödet och utföraren, med tydliga ramar från oss.
Vi erbjuder

Timanställning vid behov Lön per timme Semesterersättning Trygga anställningsvillkor Flexibel omfattning
Arbetets omfattning varierar beroende på uppdrag och ort.
Ange vilken kommun du bor i när du ansöker.
Skriv gärna din kommun i ämnesraden i ditt mejl till info@anhorigtillanhorig.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: info@anhorigtillanhorig.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ange din kommun i ämnesraden".

Arbetsgivare
Harmony Invest AB (org.nr 559008-6020)

Arbetsplats
Anhörig till anhörig

Jobbnummer
9769263

