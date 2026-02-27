Däckmontör / Däckskiftare till Däckservice i Örnsköldsvik AB

Däckservice i Örnsköldsvik AB / Montörsjobb / Örnsköldsvik
2026-02-27


Däckservice i Örnsköldsvik söker nu säsongspersonal inför kommande däckskiftessäsong. Vi erbjuder en säsongsanställning med goda möjligheter till fast för rätt person.
Arbetet innebär främst däckskifte, montering, balansering. Du arbetar tillsammans med ett erfaret team där tempot är högt och där samarbete är en viktig del av vardagen.
B-Körkort och Svenska i tal och skrift är ett krav.
Ansök senast 8 Mars.
Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka.
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: anton@dackserv.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Däckservice i Örnsköldsvik AB (org.nr 556110-9934)
Myrängsvägen 19 (visa karta)
891 50  ÖRNSKÖLDSVIK

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Anton Lindahl
anton@dackserv.se

Jobbnummer
9769253

