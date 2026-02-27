Däckmontör / Däckskiftare till Däckservice i Örnsköldsvik AB
Däckservice i Örnsköldsvik AB / Montörsjobb / Örnsköldsvik
2026-02-27
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Däckservice i Örnsköldsvik AB i Örnsköldsvik
Däckservice i Örnsköldsvik söker nu säsongspersonal inför kommande däckskiftessäsong. Vi erbjuder en säsongsanställning med goda möjligheter till fast för rätt person.
Arbetet innebär främst däckskifte, montering, balansering. Du arbetar tillsammans med ett erfaret team där tempot är högt och där samarbete är en viktig del av vardagen.
B-Körkort och Svenska i tal och skrift är ett krav.
Ansök senast 8 Mars.
Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: anton@dackserv.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Däckservice i Örnsköldsvik AB
(org.nr 556110-9934)
Myrängsvägen 19 (visa karta
)
891 50 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Anton Lindahl anton@dackserv.se Jobbnummer
9769253