Hjulinställningstekniker / Mekaniker med helhetsansvar
2026-02-27
Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Vi söker en hjulinställningstekniker/fordonstekniker till vår verksamhet. Tjänsten innebär ett självständigt och ansvarsfullt arbete där du driver och ansvarar för hela processen kring hjulinställning och relaterade arbeten.Dina arbetsuppgifter
Utföra hjulinställningar och felsökning
Bedöma åtgärdsbehov och lämna kostnadsförslag
Kundkontakt på plats och via telefon
Bokning och planering av arbeten
Hantera betalning och enklare administrationKvalifikationer
Erfarenhet av hjulinställning och fordonstekniskt arbete
God teknisk kunskap inom personbilar
Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
God serviceförmåga och vana av kundkontakt
B-körkort
Vana av att räkna på arbeten och prissättningDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta självständigt, tar egna initiativ och har ett professionellt bemötande mot kunder.
Om anställningen
Tillsvidareanställning
Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Lön efter överenskommelse
Vi gör löpande urval och ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: anton@dackserv.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Däckservice i Örnsköldsvik AB
891 50 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
