Enhetschef till Boende LSS - gör skillnad varje dag
Vill du ta steget in i en ledarroll där ditt engagemang verkligen märks? Som enhetschef inom Boende LSS blir du en nyckelperson i att skapa trygghet, delaktighet och goda livsvillkor för människor som behöver stöd i sin vardag.
Hos oss arbetar vi bland annat med delaktighetsmodellen för att stärka brukarnas inflytande och skapa en nära dialog mellan brukare och personal.Här kliver du in i en organisation med högt driv, stor kompetens och en kultur som präglas av samarbete, utveckling och modet att tänka nytt. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna - för våra brukare, för verksamheten och för varandra.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef inom Boende LSS får du möjlighet att vara en nyckelperson i en verksamhet som gör verklig skillnad - varje dag. Här leder du engagerade stödassistenter, stödbiträden, stödpedagoger och pedagogiska samordnare i deras viktiga arbete med att skapa trygghet, delaktighet och god livskvalitet för våra brukare. Du driver verksamheten framåt genom att planera, förädla och förfina våra arbetssätt och vårt kvalitetsarbete, samtidigt som du tar ett helhetsansvar för medarbetare, arbetsmiljö, budget och uppföljning.
Du blir också en viktig del av en ledningsgrupp med 19 engagerade kollegor, stödfunktioner och en verksamhetschef som närmaste chef. Tillsammans arbetar ni strategiskt och långsiktigt för att utveckla både verksamheten och kommunen som helhet.
Som chef i Lunds kommun är du en viktig ambassadör för vår gemensamma vision. Vårt ledarskap vilar på orden Lyssna, Lära, Leda, och tillsammans skapar vi Ett Lund. Lunds kommun har som mål att bli ledande inom tillitsbaserad styrning och ledning (TBSL). Det är ett förhållningssätt som bland annat innebär att öka handlingsutrymmet för brukare och medarbetare i kärnverksamheten, minska detaljstyrningen och att alla tar ansvar för att arbeta med en helhetssyn när vi utvecklar kommunens tjänster.
Vi söker dig som vill göra skillnad och som med både hjärta och professionalism vill leda vår verksamhet framåt. Du har en akademisk examen inom det sociala området med minst 180 högskolepoäng och flera års chefserfarenhet av att leda i sammanhang där människor och kvalitet står i fokus. Genom ditt tidigare arbete inom vård- och omsorg, särskilt inom LSS- och SoL-verksamheter, har du en god förståelse för målgruppernas behov, regelverket och det ansvar som följer med uppdraget. Du är trygg i din kompetens, har god digital förmåga och goda kunskaper i arbetsrätt och arbetsmiljö.
Som ledare är du närvarande, tydlig och inspirerande. För dig är det självklart i ditt ledarskap att arbeta lösningsfokuserat och med ett tillitsbaserat arbetssätt. Du skapar engagemang, delaktighet och arbetsglädje, och du står stadigt även när det är mycket att hantera. Med gott omdöme, integritet och fokus på helheten fattar du kloka beslut och driver verksamheten mot uppsatta mål. Du värnar om goda relationer och samarbeten och representerar verksamheten på ett tryggt och professionellt sätt. Samtidigt är du flexibel och har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna förändras. Du uppskattar att vara strukturerad och van att omsätta idéer till resultat.
Vi ser gärna att du har en ledarskapsutbildning och erfarenhet av chefskap inom LSS för personer med neuropsykiatriska diagnoser. Förutom krav på erfarenhet av att arbetat med sedvanliga operativa arbetsuppgifter kopplat till kärnuppdraget som enhetschef och chefsårshjulet så är det en stor fördel om du har ett extra intresse och erfarenhet av arbete kring kompetensutveckling, förebyggande arbete, rehabilitering, digitalisering och förändringsledning.Om företaget
På vård- och omsorgsförvaltningen händer mycket spännande utvecklingsarbete. Vi satsar på innovativ välfärdsteknik, smarta arbetssätt och nya metoder för framtidens kompetensförsörjning. Vi arbetar tillsammans - medarbetare, chefer och fackliga representanter - för att skapa bästa möjliga upplevelse för både brukare och personal.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
