Uthyrare till driftmaskiner Arento
Svevia AB (publ) / Butikssäljarjobb / Uddevalla Visa alla butikssäljarjobb i Uddevalla
2026-08-04
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Arento AB är ett helsvenskt bolag som ingår i Sveviakoncernen. Vi förser bygg- och entreprenadföretag runt om i Sverige med anläggnings- och byggmaskiner. I vårt erbjudande ryms allt från uthyrning av maskiner, fordon och utrustning, till fullservice vid etableringar och vägavstängningar.
Ditt uppdrag som uthyrare av driftmaskiner Som maskinuthyrare har du en självständig och omväxlande roll då du ansvarar för årsuthyrd vinterutrustning såsom plogar, sand-/ saltspridare samt tyngre fordon/utrustning till Svevia. Vidare är det din uppgift att fastställa underhålls- och reparationsbehov på maskiner och utrustning, samt ansvara för att beställa besiktningar.
Du har budget- och kundansvar för ditt distrikt och ansvarar för att resultat och mål uppnås enligt fastställda planer. Distriktet är Uddevalla med omnejd och tjänsten innebär resor inom, och till viss del utom distriktet.
Tjänsten innebär mycket kundkontakt - såväl via personliga möten som via telefon och dator.
Du kommer vara en del av ett härligt team på åtta personer som är placerade över hela Sverige. Aktuell placeringsort för tjänsten är på vårt kundcenter i Uddevalla.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Vem är du? Du har ett stort intresse för maskiner och gärna erfarenhet av tyngre maskiner. Intresset och erfarenheten kommer antingen från utbildning eller genom tidigare arbetslivserfarenhet. Du tar egna initiativ samt arbetar självständigt, strukturerat och noggrant. Som person är du förtroendeingivande, trygg med att fatta beslut, har en bra social förmåga samt trivs med att skapa goda relationer till kunder och medarbetare. Tjänsten som uthyrare innebär ca 50 % administrativt arbete vilket kräver att du har god datorvana. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Då det förekommer resor i tjänsten är B-körkort ett krav. C-kort och förarbevis för hjullastare är meriterande.
Våra värdeord, engagemang, samarbete och ansvar är självklara för dig i ditt arbete.
Vi erbjuder dig Ett utvecklande och stimulerande arbete med variation och stort eget ansvar. Arento är ett bolag i en expansiv fas med ett tydligt mål och med en ledning som ständigt strävar framåt i positiv anda. Hos oss blir du snabbt en i gänget. Samarbete ligger i vårt DNA och vi drar prestigelöst nytta av varandras styrkor. Arentos medarbetare trivs och stannar kvar – länge. Med stor kunskap om säkerhet, hantering, skötsel och underhåll finns här alltid någon att fråga. Vi vill vara en arbetsplats för alla. Det är tillsammans vi skapar framgång!
Häng med på vår resa! Vi vill vara branschens mest omtyckta arbetsgivare. Inte den största – men bäst när det gäller. Därför investerar vi i våra medarbetare och satsar hållbart för framtiden. Hos oss får du korta beslutsvägar och ett team som samarbetar för att ge Svevia och andra bygg- och entreprenadföretag runt om i Sverige rätt maskin på rätt plats. Låter det intressant? Då tycker vi att du ska söka!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande så skicka in din ansökan snarast möjligt, dock senast 7 augusti.
Ytterligare upplysningar lämnas av Affärsområdeschef Peter Tjäder på tel. 010 458 10 85 eller på mejl peter.tjader@arento.se
För frågor angående rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Talent Aqcuisition Partner Daniel Kimdal på daniel.kimdal@svevia.se
Vi är mitt i semestertider och inte alltid på plats, vilket kan göra att det tar lite längre tid att få svar.
När du ansöker behöver du svara på några urvalsfrågor, vilket gör att du inte behöver bifoga något personligt brev. Arento arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens för att säkerställa att vi är en arbetsplats för alla.
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7977579-2130436". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svevia AB (publ)
(org.nr 556768-9848), https://jobb.svevia.se
Enekasvägen 4 (visa karta
)
451 55 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svevia Jobbnummer
10021706