Teamchef natt till äldreboende Poesin
Stiftelsen Stockholms sjukhem / Sjukvårdschefsjobb / Nacka Visa alla sjukvårdschefsjobb i Nacka
2026-08-04
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Vill du kombinera ett närvarande ledarskap med praktiskt omvårdnadsarbete och samtidigt bidra till utveckling och kvalitet?
Stockholms Sjukhem söker nu en engagerad teamchef som vill fortsätta utvecklingen av vårt fina äldreboende Poesin och som trivs med att arbeta natt. Här kan vi erbjuda dig en arbetsplats där gemenskap, respektfullt bemötande och struktur är något vi värdesätter.
Om rollen som teamchef natt
Som teamchef arbetar du genom ett coachande ledarskap och fördelar omvårdnadsarbetet tillsammans med dina medarbetare. Rollen finns i vår organisation för att säkerställa ett nära ledarskap som kan stötta, svara på frågor, leda, ge feedback och skapa tillit.
Du leder en arbetsgrupp på cirka 10 medarbetare som arbetar natt, där du har personal- och planeringsansvar. I uppdraget ingår att genomföra medarbetar- och lönesamtal samt att vara delaktig i att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.
Till största del ingår du i omvårdnadsarbetet (cirka 80 %), medan resterande del (cirka 20 %) består av administrativ tid. Du har ett nära samarbete med verksamhetschef och ingår i verksamhetens ledningsgrupp, där du förväntas bidra med kunskap, engagemang och ett helhetsperspektiv. Som teamchef natt är du en viktig länk mellan nattpersonalen och ledningsgruppen.
Vi tillämpar ett teambaserat arbetssätt och tillsammans med övriga teamet leder ni kvalitetsarbetet genom ett tvärprofessionellt ledarskap. I det ingår samverkan med HSL-teamet.
Arbetet är i huvudsak förlagt till natt, men i uppdraget ingår även visst arbete dagtid i samband med deltagande i exempelvis ledningsgruppsmöten, samverkansforum (APT) och andra verksamhetsrelaterade sammanhang.
Att vara teamchef innebär att du är dina medarbetares förebild och kulturbärare för Stockholms Sjukhem. Vi har ett positivt arbetsklimat där vi tillsammans tar ansvar för att varje dag leva upp till våra värderingar, såväl i mötet med våra boenden som i ledarskap och medarbetarskap.
Om äldreboende Poesin
Poesin ligger fridfullt och naturskönt i Nacka. Boendet erbjuder 60 lägenheter fördelade på tre våningsplan och har fått namnet Poesin med en koppling till litteratur, då kultur är något vi värderar högt. Hit tar du dig med buss från Orminge Centrum mot Hasseludden. För dig som kommer med bil finns möjlighet till gratis personalparkering.
Inom äldreomsorgen har vi en unik organisation för hälso-och sjukvårdsinsatser. Läkaren som ansvarar för läkarinsatserna på äldreboenden i stiftelsens regi är anställd av oss. Det stärker kontinuitet och samarbete i de professionella teamen. Hos oss finns ett driv och en vilja att möta individen och erbjuda en god vård och omsorg utifrån vårt koncept Ett gott hem. Ett koncept som grundar sig i stiftelsens ändamålsparagraf från 1867.
Är du vår nya teamchef?
Vi söker dig som har erfarenhet av eller ett starkt intresse för ledarskap och vilja att växa i rollen som chef. Du är undersköterska med skyddad yrkestitel enligt Socialstyrelsen med erfarenhet av äldreomsorg. Det är en fördel om du har jobbat inom någon av följande områden;
Samordning och schemaläggning av personal
Kvalitetsarbete inom äldreomsorg
Tjänsten kräver goda datakunskaper och kunskaper i svenska språket, tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och för oss är det viktigt att;
Du ser möjligheter med och uppskattar att arbeta i en verksamhet som är i förändring
Att du är en trygg och relationsorienterad ledare där kommunikation är en av dina styrkor
Att du genom ditt ledarskap bidrar till en positiv arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas tillsammans
Och att du kan skapa struktur och motivera i vardagen
Mer om tjänsten
Tjänsten är kopplad till ett chefsförordnande. Det innebär att du anställs i en tillsvidareanställning på heltid som undersköterska (natt), med ett tilläggsuppdrag som teamchef.
Vi tillämpar provanställning och individuell lönesättning, helgtjänstgöring förekommer. Tillträde enligt överenskommelse.
Övrig information
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta interim verksamhetschef Roya Fard, roya.fard@stockholmssjukhem.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urvalet hanteras löpande.
Vi arbetar för en trygg och säker hälso- och sjukvård. Därför genomför vi bakgrundskontroller som en del i vår rekryteringsprocess och innan anställning. Kontrollerna kan variera beroende på roll. På vår informationssida kan du läsa mer om vilka kontroller som ingår.
Stockholms Sjukhem arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens för att främja att vi är en arbetsplats för alla. i har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom äldreomsorg, rehabilitering, geriatrik och palliativ vård. Att bedriva sjukvård och äldreomsorg är ett stort samhällsansvar och som godkänd universitetssjukvårdsenhet arbetar vi ständigt med forskning, utveckling och utbildning. Hos oss arbetar du i en varm miljö som värdesätter det personliga bemötandet och kännetecknas av värdeorden engagemang, kunskap och omtanke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Stockholms Sjukhem
132 39 SALTSJÖ-BOO Arbetsplats
Stockholms Sjukhem Jobbnummer
10021708