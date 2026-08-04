Vetenskapens förskola söker en vikarierande förskollärare
Norlandia Förskolor AB / Förskollärarjobb / Upplands Väsby Visa alla förskollärarjobb i Upplands Väsby
2026-08-04
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Vi på Norlandia Förskolor söker dig som vill jobba som förskollärare på vår förskola Vetenskapen i Upplands Väsby. Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Beskrivning av tjänsten som förskollärare
Din roll som förskollärare i arbetslaget är att leda arbetet utifrån Lpfö18 tillsammans med dina kollegor.
Du ansvarar för undervisningen och utbildningen på gruppnivå samt på hela förskolan.
Du leder det pedagogiska arbetet i arbetslaget som innebär att du planerar, dokumenterar, följer upp och utvärdera undervisningen.
Ansvarar för att varje barns individuella och kollektiva lärande dokumenteras.
Verkar för att det skapas ett demokratiskt klimat i gruppen där alla barn ges möjlighet till utveckling utifrån sina egna förmågor.
Du har ett gott förhållningssätt till barn, föräldrar och kollegor som präglas av tron på att alla vill och kan.
Du har en god samarbetsförmåga där du har en vilja att delge och lära, samt tar ansvar för att skapa en god arbetsmiljö genom en positiv inställning och energirik arbetsglädje.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder alla våra förskollärare enskild planerings och reflektionstid, semestertjänst eller ferietjänst enligt avtal, kontinuerlig kompetensutveckling, pedagogiska måltider, arbetskläder, friskvårdsbidrag och självklart kompetenta och professionella kollegor.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som är utbildad förskollärare med förskollärarlegitimation
Du har erfarenhet av arbete inom förskoleverksamhet
Du är väl förtrogen med läroplanens mål utifrån undervisning och lärande.
Du har erfarenhet av att arbeta och leda det systematiska kvalitetsarbetet på gruppnivå.
Du bidrar till förskolans värdegrundsarbete genom ett demokratiskt förhållningssätt som uppmuntrar till inflytande och samspel.
Du ser IT och digitalisering som en naturlig del i arbetet tillsammans med barnen
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Du har goda kunskaper i Office365
Om Norlandia Förskolor
Vi är ett familjeägt företag som driver ett 100-tal förskolor från Dalarna i norr till Skåne i söder. Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Välkommen till en fin gemenskap i en organisation som satsar på kvalitet, innovation och en god arbetsmiljö!
Övrig information
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: 100%
Arbetstid: Dagtid. Viss kvälltidsarbete (personalmöten/kompetensutveckling)
Tillträde: Augusti 2026
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vid anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Sista ansökningsdag 21 augusti 2026
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Rektor Sandra Sjögren sandra.sjogren@norlandia.com
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8168770-2130430". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norlandia Förskolor AB
(org.nr 556729-3765), https://jobb.norlandiaforskolor.se
Havregatan 9 (visa karta
)
194 47 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Norlandia Förskolor Jobbnummer
10021700