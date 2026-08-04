Driftledare Saluhall/bageri
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2026-08-04
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Driftledare Saluhall/Bageri (Vikariat)
Vill du leda, inspirera och utveckla en avdelning där kvalitet, hantverk och kundupplevelse står i fokus?
ICA Maxi Umeå söker nu en engagerad och affärsdriven Driftledare till Saluhall/Bageri. I rollen arbetar du nära Försäljningschefen och ansvarar för att den dagliga driften fungerar effektivt, att avdelningen alltid är inspirerande och säljklar samt att medarbetarna får rätt förutsättningar att lyckas.
Om rollen
Som Driftledare har du tillsammans med Försäljningschefen ansvar för avdelningens drift, personal och resultat. Du leder det dagliga arbetet, följer upp mål och nyckeltal samt bidrar aktivt till att utveckla både verksamheten och medarbetarna.
Du är en förebild i organisationen och säkerställer att ICA:s värderingar, rutiner och arbetssätt efterlevs. Rollen innebär ett stort fokus på försäljning, kundservice, kvalitet, lönsamhet och arbetsglädje.
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för ledarskap, försäljning och service.
Är trygg i att leda och motivera andra.
Har förmåga att planera, prioritera och fatta beslut i en verksamhet med högt tempo.
Är engagerad, positiv och lösningsorienterad.
Är strukturerad, kommunikativ och samarbetsinriktad.
Trivs med att arbeta målinriktat och har god förståelse för lönsamhet och affärsmannaskap.Publiceringsdatum2026-08-04Kvalifikationer
Utbildning inom bageri eller konditori alternativt dokumenterad erfarenhet från likvärdigt arbete.
Erfarenhet av arbete med färskvaror och livsmedelshantering.
Goda kunskaper inom livsmedelssäkerhet.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbetsledning eller ledarskap.
Erfarenhet från dagligvaruhandel.
Kunskap om ICA:s system och arbetssätt.
Erfarenhet av beställningar, svinnarbete och uppföljning av nyckeltal.
Kunskap inom egenkontroll och HACCP.
Anställning
Vikariat på heltid (38,25 timmar/vecka i snitt) med tillträde enligt överenskommelse under augusti-september 2026.
Jourhelg var femte vecka. Tjänsten omfattas av Handels kollektivavtal.
Anställningen löper till och med 2028-12-31 med möjlighet till förlängning.
Välkommen med din ansökan! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Traktören I Umeå AB
(org.nr 556093-2054)
907 43 UMEÅ (VÄSTERBOTTENS) Arbetsplats
ICA Maxi Umeå (Traktören i Umeå AB) Jobbnummer
10021702