Utesäljer till Mockfjärds Fönster i Norrbotten!

Nordisk Kompetens AB / Säljarjobb / Luleå
2025-11-06


Visa alla säljarjobb i Luleå, Boden, Piteå, Kalix, Älvsbyn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nordisk Kompetens AB i Luleå, Boden, Piteå, Kalix, Älvsbyn eller i hela Sverige

Utesäljare till Mockfjärds Fönster - Norrbottens län
Arbetsort: Obestämd (du utgår från din hemort)
Omfattning: Heltid | Anställning: Tillsvidare eller tidsbegränsad
Sista dag att ansöka är 15 november 2025
Ansök här!

Vill du ta nästa steg i din karriär som säljare?

Mockfjärds Fönster är Sveriges ledande företag inom fönsterbyte och vi växer i Norrbotten! Nu söker vi dig med starkt driv och passion för försäljning som vill representera ett varumärke med kvalitet, trygghet och kundnöjdhet i fokus.

Som utesäljare hos Mockfjärds blir du företagets ansikte utåt i ditt område. Du arbetar både med inkommande kundförfrågningar och egen lokal marknadsbearbetning - där din insats verkligen gör skillnad.

Din roll

Ansvara för ett eget distrikt med ensamrätt i ditt geografiska område

Träffa villaägare som redan visat intresse för våra produkter

Vara rådgivande och hjälpa kunden hitta den bästa fönsterlösningen

Samarbeta med ditt lokala montageteam för att säkerställa nöjda kunder

Arbeta mot tydliga mål - med stöd från en erfaren och engagerad organisation

Hos oss får du en ordentlig introduktion, utbildning och coachning via Mockfjärds Akademi. Vi ger dig verktygen, du står för engagemanget och viljan att lyckas!

Vi söker dig som

Har minst gymnasieutbildning eller motsvarande bakgrund

Behärskar svenska väl i tal och skrift

Är social, trygg och ansvarstagande

Har ett starkt eget driv och vill påverka din egen framgång

Arbetar strukturerat och mot uppsatta mål

Har B-körkort

Erfarenhet från byggbranschen är meriterande - men inget krav. Din inställning och vilja att utvecklas väger tyngst.

Vi erbjuder

Grundlön + provision utan tak

Möjlighet till tjänstebil

Mobil, dator och alla nödvändiga säljverktyg

Frihet under ansvar - du planerar själv dina veckor

En trygg arbetsgivare med starkt varumärke och stabil kundbas

Ansökan

Sista ansökningsdag är 15 november 2025, men urval sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Har du frågor? Kontakta Frank Hedström på 073-704 98 98 eller via e-post frank.hedstrom@mockfjards.se.

Anställning sker hos RND Group AB (lokal agent).
Vi har redan beslutat om vår rekryteringsprocess och undanber oss därför samtal från rekryterings- och annonseringsföretag.

Välkommen till Mockfjärds - där kvalitet möter engagemang!

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordisk kompetens AB (org.nr 556987-0750)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Nordisk Kompetens

Jobbnummer
9592393

Prenumerera på jobb från Nordisk Kompetens AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nordisk Kompetens AB: