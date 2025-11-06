Utesäljer till Mockfjärds Fönster i Norrbotten!
Nordisk Kompetens AB / Säljarjobb / Luleå Visa alla säljarjobb i Luleå
2025-11-06
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordisk Kompetens AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Utesäljare till Mockfjärds Fönster - Norrbottens län
Arbetsort: Obestämd (du utgår från din hemort)
Omfattning: Heltid | Anställning: Tillsvidare eller tidsbegränsad
Sista dag att ansöka är 15 november 2025
Ansök här!
Vill du ta nästa steg i din karriär som säljare?
Mockfjärds Fönster är Sveriges ledande företag inom fönsterbyte och vi växer i Norrbotten! Nu söker vi dig med starkt driv och passion för försäljning som vill representera ett varumärke med kvalitet, trygghet och kundnöjdhet i fokus.
Som utesäljare hos Mockfjärds blir du företagets ansikte utåt i ditt område. Du arbetar både med inkommande kundförfrågningar och egen lokal marknadsbearbetning - där din insats verkligen gör skillnad.
Din roll
Ansvara för ett eget distrikt med ensamrätt i ditt geografiska område
Träffa villaägare som redan visat intresse för våra produkter
Vara rådgivande och hjälpa kunden hitta den bästa fönsterlösningen
Samarbeta med ditt lokala montageteam för att säkerställa nöjda kunder
Arbeta mot tydliga mål - med stöd från en erfaren och engagerad organisation
Hos oss får du en ordentlig introduktion, utbildning och coachning via Mockfjärds Akademi. Vi ger dig verktygen, du står för engagemanget och viljan att lyckas!
Vi söker dig som
Har minst gymnasieutbildning eller motsvarande bakgrund
Behärskar svenska väl i tal och skrift
Är social, trygg och ansvarstagande
Har ett starkt eget driv och vill påverka din egen framgång
Arbetar strukturerat och mot uppsatta mål
Har B-körkort
Erfarenhet från byggbranschen är meriterande - men inget krav. Din inställning och vilja att utvecklas väger tyngst.
Vi erbjuder
Grundlön + provision utan tak
Möjlighet till tjänstebil
Mobil, dator och alla nödvändiga säljverktyg
Frihet under ansvar - du planerar själv dina veckor
En trygg arbetsgivare med starkt varumärke och stabil kundbas
Ansökan
Sista ansökningsdag är 15 november 2025, men urval sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Har du frågor? Kontakta Frank Hedström på 073-704 98 98 eller via e-post frank.hedstrom@mockfjards.se
.
Anställning sker hos RND Group AB (lokal agent).
Vi har redan beslutat om vår rekryteringsprocess och undanber oss därför samtal från rekryterings- och annonseringsföretag.
Välkommen till Mockfjärds - där kvalitet möter engagemang! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordisk kompetens AB
(org.nr 556987-0750) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordisk Kompetens Jobbnummer
9592393