Utesäljare VVS / Cimberio / Nationellt

Vill du ta ansvar för den svenska marknaden i ett stabilt, familjeägt industribolag med produktion i Italien och stark kvalitetsprofil?
Cimberio söker nu en erfaren utesäljare inom VVS som vill arbeta långsiktigt, bygga relationer och samtidigt driva aktiv marknadsbearbetning. Här får du en självständig roll med tydligt ansvar, korta beslutsvägar och reell påverkan på tillväxten i Sverige.
OM ROLLEN
Som utesäljare ansvarar du för försäljningen på den svenska marknaden. Rollen innebär ett tydligt kommersiellt ansvar där du både utvecklar befintliga kundrelationer och identifierar samt bearbetar nya affärsmöjligheter.
Arbetet fördelas ungefär enligt följande:
Cirka 50 % utveckling och fördjupning av befintliga kunder
Cirka 50 % aktiv marknadsbearbetning och nykundsbearbetning
Du arbetar främst mot grossistledet och ansvarar för att stärka Cimberios närvaro genom kundbesök, produktpresentationer och demodagar. Rollen innebär nationellt ansvar och du planerar självständigt ditt distrikt.
Du utgår från hemmet och rapporterar till Country Manager i Sverige. Organisationen är slimmad, vilket innebär stort eget ansvar men också nära dialog och snabba beslut.
Lämplig boendeplacering är någonstans mellan Göteborg och Jönköping men kan vara flexibelt.
OM Cimberio OCH VAD VI ERBJUDER
Cimberio är ett internationellt familjeägt industribolag med över 60 års erfarenhet inom ventil- och VVS-lösningar. Produktionen sker i Italien med höga kvalitetskrav och teknisk kompetens i fokus. Bolaget har en stabil struktur, långsiktigt ägande och ett tydligt kvalitetsfokus.
Den svenska verksamheten är självständig och entreprenöriell, vilket innebär att du som säljare får en central roll i utvecklingen framåt. Du arbetar nära beslutsfattare och har möjlighet att påverka både arbetssätt och affärsutveckling.
OM DIG
Vi söker en person med hög egen drivkraft och ett tydligt affärsfokus. Du trivs i en självständig roll där du tar ansvar för din planering och dina resultat. För att lyckas behöver du vara strukturerad och uthållig, med förmåga att arbeta långsiktigt i dina kundrelationer.
Du är lyhörd i dialogen med kund, inger förtroende och har förmågan att kombinera teknisk förståelse med ett professionellt och respektfullt affärsmannaskap. Du är trygg i din roll, prestigelös i samarbetet och motiveras av att bidra till stabil och hållbar tillväxt.
Utöver det behöver du:
VVS-bakgrund och stark teknisk förståelse inom området
Dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning i fält
Erfarenhet av självständig nykundsbearbetning
Vana att planera och strukturera ett större geografiskt distrikt
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av försäljning via grossistled
Etablerat nätverk inom installations- eller VVS-branschen
Erfarenhet av rikstäckande ansvar
CRM-vana
DIN ANSÖKAN
I denna rekrytering samarbetar Cimberio Svergie med Wise Sales.
Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan du söker enkelt med ditt CV eller din LinkedIn-profil på wise.se.
Vi använder kompetensbaserad rekrytering som metod. Det gör vi i vår strävan efter en mer potentialbaserad matchning. Vi ser därför gärna sökanden med olika bakgrunder, åldrar och erfarenheter, eftersom vi vet att en bredare mångfald berikar var och en av oss och gör oss bättre och smartare som organisation.
Har du frågor om processen eller rollen? Kontakta då ansvarig rekryteringskonsult Johanna Nygren på johanna.nygren@wise.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
