Utesäljare Växtodling
Wikan Personal AB / Skogsjobb / Simrishamn Visa alla skogsjobb i Simrishamn
2025-08-15
, Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Simrishamn
, Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-15Om företaget
KLF, Kristianstadsortens Lagerhusförening, är en ekonomisk förening som ägs av cirka 650 lantbrukare i Skåne, Blekinge och Småland. KLF köper in, förädlar och säljer spannmål, tillverkar och säljer foder samt bedriver handel med växtodlingsprodukter. KLF omsätter cirka 1 miljard kronor och har cirka 25 anställda.
Vi har tjänsten för dig med genuint intresse för lantbruk och växtodling, där du tillsammans med dina kollegor på KLF blir en nyckelspelare för våra ägare och kunder. Vi söker en affärsdriven utesäljare som vill vara ute i verkligheten, träffa lantbrukare och skapa långsiktiga affärer i vårt marknadsområde Skåne och Blekinge! I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
I denna utåtriktade roll är du på fältet hos kund större delen av din arbetstid. Du blir en nyckelperson i vårt växtodlingsteam och jobbar nära lantbrukare med både rådgivning och försäljning av insatsvaror som växtskydd, utsäde och växtnäring. Du ansvarar även för spannmålsinköp från dina kunder och bygger starka kundrelationer som sträcker sig över hela odlingsåret - från planering till skörd och vidare till affär.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Rådgivning och försäljning inom växtodling - med affären i fokus
• Att bygga och vårda långsiktiga kundrelationer genom regelbundna gårdsbesök
• Att arbeta proaktivt med kampanjer, produktinformation och marknadsanalyser
Du utgår från något av våra kontor, men tillbringar den största delen av din tid hos lantbrukarna i regionen.
Din bakgrund/Dina egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har god kunskap inom växtodling - gärna från utbildning som agronom, lantmästare, agrotekniker eller motsvarande. Alternativt har du erfarenhet av eget lantbruk
• Är affärsmässig, relationsskapande och trygg i kunddialogen
• Trivs med att vara ute på fält, jobba självständigt och ta egna initiativ
• Har erfarenhet av försäljning, rådgivning eller inköp i lantbrukssektorn
Som person är du strukturerad, affärsdriven och lösningsorienterad. Du gillar miljöombyten och att träffa människor. Du talar och skriver svenska obehindrat samt har god systemvana.
Vi erbjuder dig
• Ett varierat och självständigt arbete med stor frihet och tydligt ansvar
• Möjlighet att utvecklas i en affärsnära roll där du följer kunden hela vägen
• En trygg arbetsgivare med stark lokal förankring och korta beslutsvägar
• Ett sammansvetsat och kunnigt team där kunskap och kundnytta står i centrum
Information och kontakt
Tjänsten är på heltid och är en tillsvidareanställning hos KLF. Du rör dig mycket ute på fältet vilket kräver B-körkort och att du har tillgång till en företagsbil. Vi är verksamma i östra Skåne och i västra Blekinge och vi ser med fördel att du har ett rimligt pendlingsavstånd till våra kunder. Känner du att du är rätt person så sök omgående då urval sker löpande. Välkommen med din ansökan via www.wikan.se
senast den 10 september. För mer information kontakta rekryteringskonsult Wikan Personal Sara Kvist 044-590 65 12.
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13509". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sara Kvist sara@wikan.se 044-590 65 12 Jobbnummer
9459934