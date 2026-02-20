Utesäljare till Demex
2026-02-20
Varför Demex?
Demex är ett välmående och expansivt bolag inom bygg- och stängsellösningar. Här har du chansen att kliva in i en social och snabbfotad organisation med höga ambitioner att utveckla såväl varandra som kundrelationerna. Har du tidigare erfarenhet av B2B-försäljning och ett intresse för byggbranschen så kan detta vara nästa steg för dig! Här finns en hög efterfrågan, många befintliga kunder och ett starkt team som väntar på dig.
Din blivande arbetsplats
Demex erbjuder helhetslösningar inom områdesskydd samt säkerhetsprodukter. Genom ett brett produktsortiment, hög leveranssäkerhet och personlig service skapar vi lönsamhet för våra kunder. Vi tror att ärlighet är det bästa sättet att behandla kunder, leverantörer och affärskontakter. Vi kompromissar inte med vår integritet eller etik till förmån för vinst. Vi tror på värdet av att hjälpa andra och vi kommer alltid att sträva efter att vara ett stöd för våra anställda, affärskontakter och vårt samhälle.
Ditt nya uppdrag
Som utesäljare driver du hela säljprocessen - från första kontakt till offert och kontinuerligt löpande dialog. Rollen är projektbaserad och innefattar såväl nykundsbearbetning som ansvar för att vårda och vidareutveckla befintliga relationer. Du har även ett nära samarbete med innesäljarna och får ta del av deras leads - ert gemensamma engagemang kommer att lyfta Demex till nästa nivå!
Du kommer att: * Besöka flertalet kunder i Stockholmsområdet på daglig basis * Bearbeta byggbolag, uthyrningsföretag och entreprenörer * Arbeta nära innesäljare och försäljningschef
Den här rollen är ny och innebär stora möjligheter i ett distrikt där efterfrågan är stor. Du får också förmånen att ta över ett större antal etablerade kunder. Trots en trygg bas så är du troligtvis en person som inte nöjer sig där, utan som motiveras av att få verksamheten att växa och ta nya marknadsandelar. Arbetsområdet är Stockholmsregionen med regelbundna resor till huvudkontoret i Smålandsstenar.
Om just dig
För att trivas, och lyckas, i rollen behöver du ha erfarenhet av B2B-försäljning sedan tidigare. En bakgrund inom bygg eller närliggande branscher kan underlätta för dig att komma in i arbetet på ett effektivt sätt. Det viktigaste är dock din inställning, uthållighet och lagkänsla. Demex lägger ett stort värde vid dina personliga egenskaper och din potential för framtiden.
Vi tror att du: * Är självgående och strukturerad * Trivs med tydliga mål och en ambitiös agenda * Får energi av att träffa nya människor och trivs "på fältet" * Är en förtroendeingivande person som gör att andra människor känner sig trygga och sedda * Har en naturlig tävlingsinstinkt och arbetar uthålligt för att se ett varumärke växa
Där kultur möter människa
Här erbjuds en nyfiken kultur där man utvecklas tillsammans och lär av varandra. Du får både stöd, frihet och struktur. Dagliga säljmöten och tydliga KPI-er varvas med omtanke om teamet samt allas gemensamma välmående och framgång.
Som medarbetare får du: * En strukturerad onboarding i Smålandsstenar * Tydliga mål, dagliga möten och bra säljstöd som skapar trygghet i vardagen * Påverkansmöjligheter och chansen att växa i en organisation med snabba beslutsvägar
Här får du frihet, struktur och en möjlighet att växa i takt med bolaget.
Vi finns här
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansök redan idag - vi ser fram emot att höra mer om hur du vill och kan bidra!
Jennie Meier - 0763 011 761 - jennie@navi.se
