Utesäljare För Svensk Idrott
CMG Sport Sverige AB / Säljarjobb / Lidköping Visa alla säljarjobb i Lidköping
2026-07-31
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Vi kommer nu att förstärka vårt team av Innesäljare med Utesäljare och söker dig som är bosatt i Västra Götaland.
Är du tävlingsinriktad, sugen på en karriär inom försäljning och gillar idrott, läs vidare! Vi utökar nämligen vår säljorganisation med en Utesäljare för rikslotteriet "Sportlotteriet".
Din roll som Utesäljare innebär bearbetning av idrottsföreningar som fungerar som återförsäljare för våra produkter. Det mesta av detta arbete sker genom personliga möten men även via telefonkontakter. Du kommer att ingå i ett team som består av både innesäljare och utesäljare där du har daglig kontakt med kollegorna.
Tjänsten omfattar heltid motsvarande 40 timmar per vecka. Du kommer att ha frihet att själv disponera och planera din arbetstid utifrån verksamhetens behov och uppsatta mål. Möten på kvällstid är relativt vanligt förekommande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Bearbeta nya potentiella återförsäljare i din region.
Löpande kontakt med Backoffice och innesälj-teamet.
Daglig rapportering till din teamledare.
Vi erbjuder
Ett spännande arbete i ett dynamiskt företag med goda förtjänst- och utvecklingsmöjligheter där du har stort inflytande och möjlighet till personlig utveckling. Vi erbjuder dig också att få arbeta med engagerade, prestigelösa och kunniga kollegor med gemensamt professionellt kundfokus. Du får självklart en gedigen utbildning och introduktion av våra produkter och affärssystem. Tjänsten är en heltidstjänst och utöver ovan nämnda erbjuder vi:
Fast lön
Provision och bonus
Tjänstebil
Tankkort
Telefon
Arbetsdator
Friskvårdsbidrag (5000 kr/år)
PensionsavsättningPubliceringsdatum2026-07-31Profil
Vi söker dig som arbetar/har arbetat som utesäljare och vill ta nästa kliv i din karriär eller dig som helt enkelt vill arbeta med produkter kopplade till svensk idrott. Oavsett vad, om du känner att du att du är full av energi, ambitiös, glad och positiv så är detta definitivt ett företag för dig. Erfarenheter från idrotten såsom styrelse- eller ledaruppdrag är meriterande men inget krav. Du måste ha god förmåga att planera din arbetstid och arbeta självständigt. Körkort är ett krav.
OBS! Vi intervjuar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag (Söndag 23 augusti) så skicka gärna in din ansökan så snart du kan. Tillträde efter överenskommelse.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via hemsidan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CMG Sport Sverige AB
(org.nr 556848-1245) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
CMG Lidköping Jobbnummer
10016839