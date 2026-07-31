Projektledare för förstudie om stärkt industriell kapacitet
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2026-07-31
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Härjedalen är en kommun i utveckling. Fler väljer att bo, leva och investera här, samtidigt som omvärlden ställer nya krav på robusta samhällen, hållbara leveranskedjor och ökad försörjningsberedskap. Det skapar möjligheter och behov av nya lösningar. Nu söker vi en projektledare som vill vara med och lägga grunden för nästa steg i kommunens utveckling.
Som projektledare för förstudien Framtid Härjedalen får du ett strategiskt uppdrag där du analyserar hur kommunen kan arbeta för att stärka sin industriella kapacitet och skapa förutsättningar för framtida investeringar och etableringar. Fokus ligger på robusta leveranskedjor, försörjningsberedskap och verksamheter med potential för både civila och militära användningsområden (dual use).
Projektet blir därför en viktig del i att utveckla Härjedalens långsiktiga konkurrenskraft och skapa förutsättningar för hållbar tillväxt. Du blir en viktig del i ett målmedvetet arbete för att stärka kommunens förmåga att attrahera nya investeringar och etableringar.
Projektet finansieras regionalt och är organisatoriskt placerat inom Härjedalens kommuns utvecklings- och näringslivsavdelning. Anställningen är en projektanställning under perioden september 2026–juni 2027, med möjlighet till förflyttning av perioden.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Du leder projektet från idé till resultat genom att planera, samordna och genomföra förstudien. Uppdraget omfattar att kartlägga lokala resurser, analysera utvecklingsmöjligheter och ta fram ett strategiskt kunskapsunderlag som kan ligga till grund för framtida beslut och satsningar. Rollen kombinerar strategiskt analysarbete med praktisk projektledning och innebär nära samverkan med näringsliv, offentlig sektor och andra viktiga aktörer.
Som projektledare har du det övergripande ansvaret för att planera, samordna och driva projektet framåt. Du arbetar både strategiskt och operativt och ansvarar för att säkerställa att projektets mål uppnås. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Leda och samordna projektets genomförande
Planera och följa upp aktiviteter, budget och tidsplan
Genomföra intervjuer, dialoger och workshops
Samverka med företag, myndigheter och regionala aktörer
Samordna externa konsulter och samarbetspartners
Analysera och sammanställa underlag och resultat
Ansvara för rapportering till finansiärer
Rapportera till finansiärer och styrande funktioner
Bidra till kommunikation och spridning av projektets resultat
Ta fram slutrapport och strategiska rekommendationer
Särskilt viktigt i rollen är förmåga att skapa förtroende mellan olika aktörer och omsätta komplex information till tydliga prioriteringar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, initiativtagande och har god förmåga att skapa relationer och driva komplexa processer framåt. Särskilt viktigt i rollen är förmåga att skapa förtroende mellan olika aktörer och omsätta komplex information till tydliga prioriteringar.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av projektledning inom offentlig sektor, näringsliv eller regional utveckling
God analytisk förmåga och vana att arbeta strategiskt
Erfarenhet av samverkansprojekt och processledning
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Vana att arbeta självständigt och skapa framdrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
EU-finansierade projekt eller offentliga stödprogram
Frågor kopplade till industriell utveckling, beredskap eller hållbar samhällsutveckling
Innovations- och näringslivsfrågor
Arbete i glesbygds- eller landsbygdskommunerDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är självgående, strukturerad och lätt att samarbeta med. Du har ett professionellt förhållningssätt i dina kontakter både internt och externt.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett jobb med många spännande exploateringsprojekt med stor variation och av stor betydelse för vår långsiktiga samhällsplanering i Härjedalen. Du får en betydande roll i denna utveckling och stora utvecklingsmöjligheter professionellt, samtidigt som du också har möjligheten att bo och leva nära naturen med alla de aktiviteter och möjligheter som Härjedalen erbjuder året om.
Kontaktinformation
Robin Åslund, Utveckling- och näringslivschef, +46 0680-16167
Arbetsplats
Viktig information:
Arbetsgivare: Härjedalens kommun
Ref.nr: 5128943362
Tjänstens omfattning: 100%
Tillsvidareanställning med ev. provanställning
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens Kommun
(org.nr 212000-2510)
842 33 SVEG Arbetsplats
Härjedalens kommun Jobbnummer
10016828