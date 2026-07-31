Tandläkare välkomnas till Folktandvården Lidingö
Region Stockholm / Tandläkarjobb / Lidingö Visa alla tandläkarjobb i Lidingö
2026-07-31
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Vi på Folktandvården Stockholm är engagerade i att förbättra regionens munhälsa genom forskning och praktiskt arbete. Hos oss får du möjlighet att utvecklas personligt och professionellt och när du utvecklas till det bättre så gör även stockholmarnas folkhälsa det.Vi kallar det tandvård med ett gott syfte.
Är du tandläkare? Välkommen till Folktandvården Lidingö. Hos oss får du arbeta med hela bredden av modern tandvård!
Ditt uppdrag
Som tandläkare hos oss erbjuds du en central roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla stockholmare. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. Folktandvården Stockholm utför patientsäker vård med hög kvalité och god service vilket blir centrala delar av ditt arbete. Du genomför enklare undersökningar till mer avancerade behandlingar.
Kliniken är en modern och välutrustad allmäntandvårdsklinik med 13 behandlingsrum och cirka 30 medarbetare, där vi bedriver en bred och varierad verksamhet. Här arbetar vi med allt från allmäntandvård och akuttandvård till mer avancerade behandlingar såsom implantatbehandlingar, protetiska rehabiliteringar, kirurgi i hård- och mjukvävnad, sedering på både barn och vuxna samt interceptiv ortodonti. Arbetsgruppen består av flera olika professioner med hög kompetens och ett nära samarbete i vardagen, vilket skapar goda förutsättningar för lärande och utveckling. Kliniken har dessutom en tydlig nisch inom orofacial medicin, vilket bidrar till spetskompetens och ett stimulerande kunskapsutbyte i verksamheten.
Vad du behöver för att lyckas
Vi söker dig legitimerade tandläkare, gärna med god erfarenhet och gärna inom allmäntandvårdens alla odontologiska ämnesområden. För dig är tandvård av god kvalitet en självklarhet, liksom ett professionellt bemötande till både kunder och kollegor. Du är förtroendeskapande och håller en hög servicenivå. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i svenska språket i både tal och skrift. Som person är du positiv även i utmanande situationer och strävar efter att utveckla effektiva lösningar. Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt.
Som tandläkare hos oss på Folktandvården Stockholm finns det möjlighet till:
Att få handleda nyutexaminerade tandläkare mot ett extra arvode
Att få samverka och byta erfarenheter med ett stort tandläkarnätverk med stor kompetensbredd
Helgtjänstgöring med extra helgtillägg
Karriärutveckling inom exempelvis uppdrag såsom verksamhetschef, nischtandläkare och odontologisk samordnare
Att som nyutexaminerad gå vårt introduktionsprogram
Folktandvården Stockholm erbjuder dig även olika förmåner såsom:
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
Tjänstepension
Löneväxling till pension
Extra semesterdagar till dig över 40 år
Tillägg vid föräldraledighet
Möjlighet till del av incitamentsmodell
Frisktandvård
Subventionerad läkarvård
Anställning
Välkommen med din ansökan senast den 19 augusti-2026. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Urval kommer ske löpande och det första steget i rekryteringsprocessen är ett personlighetstest samt ett problemlösningstest. Vänligen bifoga CV och kopia av din legitimation i ansökan. Om du är eller har varit anställd hos oss tidigare tar vi referenser från din verksamhetschef.
Inför intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd, eller dokumentation som visar att du är undantagen från kravet. För att bli aktuell för anställning krävs även en godkänd nyanställningsundersökning.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta
Anna Julin, verksamhetschef, tel. 08-123 155 45 (Anna finns tillgänglig för frågor från den 3 augusti).
Matilda Jönsson, rekryterare tel. 0702-28 60 09
Som medarbetare hos Folktandvården Stockholm är du en av våra viktigaste resurser. Vi strävar efter en kultur baserad på tillit och starkt medarbetarskap. Här uppmuntrar vi olikheter, erbjuder goda möjligheter till vidareutveckling och prioriterar ditt välmående. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där vi trivs och vill arbeta länge.
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord – samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens – leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Folktandvården Stockholm Kontakt
Jörgen Karlsson, TT 08-12315231 Jobbnummer
10016820