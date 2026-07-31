Bilmekaniker sökes till kund i Hisings Kärra
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2026-07-31
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Bilmekaniker till verkstad i Hisings Kärra
Vi söker för kunds räkning en engagerad och kunnig bilmekaniker till en verkstad i Hisings Kärra. Är du yrkesskicklig, noggrann och trivs med att ge god service till kunder? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Som bilmekaniker hos oss kommer du att arbeta med service, reparationer och felsökning på olika bilmodeller. Du utför allt från enklare servicearbeten till mer avancerade reparationer och diagnostik. Du blir en del av ett sammansvetsat team på en verkstad med god stämning och högt i tak.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår bland annat:
Service och underhåll av personbilar
Felsökning och diagnostik
Reparationer av mekaniska och elektriska komponenter
Däckskifte och besiktningsförberedelser
Dialog med kunder kring status och rekommendationer
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad fordonstekniker/bilmekaniker eller har motsvarande erfarenhet från branschen. Du är noggrann, strukturerad och gillar att lösa problem. Du trivs i en roll där du får kombinera tekniskt kunnande med kundkontakt.
Vi ser gärna att du har:
Fordonsteknisk utbildning eller flerårig erfarenhet som bilmekaniker
B-körkort (krav)
God systemvana och förmåga att dokumentera utfört arbete
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av diagnossystem, tidigare arbetat med specifika bilmärken, eller har relevanta certifieringar.
Vi erbjuder
En trygg anställning i en välskött verkstad
Ett härligt team och goda utvecklingsmöjligheter
Marknadsmässig lön samt kollektivavtalsenliga villkor
Moderna lokaler och bra utrustningOm företaget
Vi är ett rekryteringsföretag som på uppdrag av vår kund söker rätt person till denna tjänst. Tillsättning sker direkt hos kundföretaget, en verkstad belägen i Hisings Kärra.Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag, vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Plats: Hisings Kärra, Göteborg Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8152630-2124505". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
10016825