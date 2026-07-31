Vi söker lagermedarbetare till Enköping!

Pokayoke AB / Lagerjobb / Stockholm
2026-07-31


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Publiceringsdatum
2026-07-31

Om tjänsten
Detta är en tjänst som lagermedarbetare där du arbetar med varierande lageruppgifter inom en aktiv och effektiv lagerverksamhet. Arbetet passar dig som trivs med ett praktiskt arbete och vill utvecklas inom lager och logistik.

Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:

Godsmottagning
Inleverans och registrering av inkommande varor
Orderplock med vagn
Packning av varor inför leverans
Utlastning och hantering av utgående gods

Arbetstiderna är förlagda på dagtid kl. 07:00–15:30.

Tjänsten är ett bemanningsuppdrag via Pokayoke.

Arbetsuppgifter
Godsmottagning
Inleverans och registrering av inkommande varor
Orderplock med vagn
Packning av varor inför leverans
Utlastning och hantering av utgående gods

Vad vi söker

Kvalifikationer
God svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande:

Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (exempelvis studier eller annat arbete)
Tidigare erfarenhet av lagerarbete eller liknande arbetsuppgifter
Att du är effektiv, driven och engagerad i ditt arbete
Att du är noggrann, ordningsam och kvalitetsmedveten
Att du är stresstålig och trivs med att arbeta i ett högt tempo
Att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter verksamhetens behov

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pokayoke AB (org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Warfvinges Väg 29 (visa karta)
112 51  STOCKHOLM

Arbetsplats
Pokayoke

Kontakt
Mathilda Nordlander
Mn@pokayoke.se

Jobbnummer
10016813

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