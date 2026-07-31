Vi söker lagermedarbetare till Enköping!
Pokayoke AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-07-31
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Detta är en tjänst som lagermedarbetare där du arbetar med varierande lageruppgifter inom en aktiv och effektiv lagerverksamhet. Arbetet passar dig som trivs med ett praktiskt arbete och vill utvecklas inom lager och logistik.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Godsmottagning
Inleverans och registrering av inkommande varor
Orderplock med vagn
Packning av varor inför leverans
Utlastning och hantering av utgående gods
Arbetstiderna är förlagda på dagtid kl. 07:00–15:30.
Tjänsten är ett bemanningsuppdrag via Pokayoke.Arbetsuppgifter
Godsmottagning
Inleverans och registrering av inkommande varor
Orderplock med vagn
Packning av varor inför leverans
Utlastning och hantering av utgående gods
Vad vi sökerKvalifikationer
God svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (exempelvis studier eller annat arbete)
Tidigare erfarenhet av lagerarbete eller liknande arbetsuppgifter
Att du är effektiv, driven och engagerad i ditt arbete
Att du är noggrann, ordningsam och kvalitetsmedveten
Att du är stresstålig och trivs med att arbeta i ett högt tempo
Att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter verksamhetens behov Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Warfvinges Väg 29 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Pokayoke Kontakt
Mathilda Nordlander Mn@pokayoke.se Jobbnummer
10016813