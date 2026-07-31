HR-strateg inriktning kompetensförsörjning till HR-avdelningen (vik)
Region Kronoberg, Regionstab / Personaltjänstemannajobb / Växjö Visa alla personaltjänstemannajobb i Växjö
2026-07-31
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Vill du arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor och bidra till utvecklingen av Region Kronobergs arbete inom området?
Den centrala HR-avdelningen inom Region Kronoberg ansvarar för att stödja hela organisationen inom samtliga HR-områden. Vi arbetar med att skapa förutsättningar för våra chefer och kärnverksamheter genom våra områden: arbetsmiljö och hälsa, avtal, lön och system, ledarskap och medarbetarskap samt kompetensförsörjning.
Inom HR-avdelningen arbetar tolv medarbetare med hela kedjan inom kompetensförsörjning – från strategisk planering till operativ rekrytering. Hos oss blir du en del av ett engagerat och kompetent team bestående av HR-specialister och HR-strateger som varje dag arbetar för att bidra till Region Kronobergs kompetensförsörjning.
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Som HR-strateg ansvarar du för att hålla ihop och driva Region Kronobergs strategiska arbete inom kompetensförsörjning.
I rollen kommer du bland annat att:
• Följa upp och hålla den strategiska kompetensförsörjningsplanen levande i organisationen
• Omvärldsbevaka och analysera framtida kompetensbehov
• Leda projekt och utvecklingsinsatser inom exempelvis rekrytering, karriärmodeller och kompetenssystem
• Planera och genomföra utbildningar, workshops och föredrag i olika forum för kunskapsspridning
• Bidra i politiska uppdrag och verksamhetsuppdrag kopplade till kompetensförsörjning
Rollen innebär många kontaktytor och passar dig som trivs med att kombinera strategiskt tänkande med praktiskt genomförande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Kandidatexamen från PA-programmet eller likvärdig högskoleutbildning
• Ett stort intresse för kompetensförsörjningsfrågor samt erfarenhet av arbete inom området
• God förmåga att kommunicera och skapa engagemang i olika målgrupper
Det är meriterande om du har erfarenhet av utvecklingsarbete, projektledning eller arbete med rekryteringsprocesser och kompetenssystem.
Som person är du:
• Strukturerad - du planerar och organiserar ditt arbete väl, arbetar enligt tydliga processer och håller deadlines
• Trygg i dig själv - du är stabil och känner dig säker även i nya sammanhang
• Nyfiken och utvecklingsinriktad - du håller dig uppdaterad inom området och bidrar gärna med nya perspektiv och lösningar.
Hos oss får du en varierad roll där du tillsammans med engagerade kollegor bidrar till Region Kronobergs långsiktiga kompetensförsörjning.
Tjänsten är ett vikariat till och med 2027-06-30.
I denna rekrytering använder vi personlighets- och problemlösningstest som underlag till urvalet, som tillsammans med CV avgör vilka som går vidare i processen.
Intervjuer planeras: 1/9 och 2/9
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-10-01 Enligt överenskommelse, upphör: 2027-06-30 .
Arbetstid: Dagtid.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
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Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 484/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065), https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/
Region Kronoberg (visa karta
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351 88 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Regionstab Kontakt
HR-chef
Sanna Andersson sanna.s.andersson@kronoberg.se +46470583829 Jobbnummer
10016826