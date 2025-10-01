Utesäljare
Arema Heavy Rental Sverige AB / Säljarjobb / Sigtuna Visa alla säljarjobb i Sigtuna
2025-10-01
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arema Heavy Rental Sverige AB i Sigtuna
Nu söker Arema Heavy Rental utesäljare till vår depå i Rosersberg
Vill du arbeta på ett bolag med stark marknadsposition och lång samlad erfarenhet av entreprenadmaskinbranschen? Arema Heavy Rental erbjuder en trygg anställning i ett bolag med bra tillväxt. Den så kallade Arema-andan är viktig för oss alla (trivsel, flexibilitet, ansvar och mandat). Du kommer utgå från vår depå i Rosersberg.
Vill du arbeta på ett bolag med stark marknadsposition och lång samlad erfarenhet av entreprenadmaskinbranschen? Arema Heavy Rental erbjuder en trygg anställning i ett bolag med bra tillväxt. Den så kallade Arema-andan är viktig för oss alla (trivsel, flexibilitet, ansvar och mandat). Du kommer utgå från vår depå i Rosersberg.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utgå från vårt kontor i Rosersberg, men kommer att resa inom hela Stockholmsregionen med omnejd. Ditt jobb blir att bearbeta företag inom våra olika kundsegment, såsom bygg, anläggning, industri, återvinning med flera, inom regionen. Ditt mål blir att skapa långsiktiga relationer till både nya och gamla uthyrningskunder genom erbjuda förstklassig vägledning och bästa möjliga service utifrån kundens behov och finns tillgänglig för dem under hela uthyrningsprocessen. Du kommer att möta kunderna fysiskt på vår depå, via telefon och framförallt genom kundbesök på arbetsplatserna.
Utbildning/erfarenhet
Vi ser gärna att du har utbildning inom försäljning och har ett brinnande intresse för maskiner och andra fordon. Du gillar ordning och reda, uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska, samt har inga problem med att leverera uppsatta mål och hålla tider.
Vi söker dig som är "serviceminded" och har god samarbetsförmåga. Du har ett genuint intresse för människor och du har ett gott öga för kvalité.
Krav på körkortsbehörighet klass B.
Vi erbjuder
• Ett spännande arbete där du kommer ha stora möjligheter att påverka din arbetssituation
• En positiv arbetsmiljö där alla "drar åt samma håll", gärna hjälps åt och alltid har kunden i centrum
• Kollektivavtal, Motorbranschavtalet
• Tillträde enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag 31/10, men vi håller löpande intervjuer. Sök gärna så snart som möjligt. Skicka din ansökan till per.akerhielm@arema.se
, bifoga CV och personligt brev.
Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Per Åkerhielm, regionchef, på e-post per.akerhielm@arema.se
alternativt på tel. 073-982 19 81.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: per.akerhielm@arema.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arema Heavy Rental Sverige AB
(org.nr 556883-2686)
Järngatan 10 (visa karta
)
195 72 ROSERSBERG Jobbnummer
9535752