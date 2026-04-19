Utemontör Till Niba
2026-04-19
Vill du arbeta i ett väletablerat företag med starka värderingar och hög kvalitet i allt de gör? Hos NIBA blir du en del av ett engagerat team som levererar helhetslösningar för fastigheters yttre skal. De söker nu en montör som vill bidra med sin kompetens och sitt driv i en varierande och utvecklande roll, missa inte chansen!
OM ROLLEN
Som montör hos NIBA kommer du att arbeta med montering och hopfogning av fasad-, dörr- och glaspartier ute hos kund eller på byggarbetsplatser. Arbetet utgår från kundernas specifika önskemål och ritningar. Du blir en viktig del av processen från idé till färdig produkt och kommer även att stötta i produktionen vid behov. Rollen är omväxlande och kräver både noggrannhet och flexibilitet.
I rollen som montör kommer du att arbeta tillsammans med en erfaren montör. Ni är ute och monterar hos kunder över hela Skåne.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Montering av aluminiumpartier enligt ritning
• Hopfogning av fasad-, dörr- och glaspartier
• Eventuellt rivning, drevning och fogning
• Stöd i produktionen vid behov
VEM SÖKER VI?
Här söker vi en lagspelare som är pålitlig, serviceinriktad och flexibel. Du ser alltid till att ge ett professionellt intryck, är kommunikativ och trivs i en roll där du möter kunder. Rollen kräver att du fungerar väl i ett team, men också att du kan ta ansvar och arbetar självständigt när det behövs.
Skallkrav:
• Händig, antingen är du självlärd eller har du en relevant utbildning inom till exempel bygg
• B-körkort
• Svenska i tal och skrift
För den här tjänsten krävs det att du gör ett drogtest samt utdrag ur belastningsregistret.
Meriterande:
• BE-körkort, manuell
• Tidigare erfarenhet av montering av fönster eller dörrar
• Innehar certifikat av tunga lyft, heta arbeten, ställningsbyggande eller fallskydd
• Truckkort
OM FÖRETAGET
NIBA är ett stabilt och modernt företag med 11 anställda som sedan 1974 har nått framgång genom stort ansvarstagande och hög kvalitet. Idag är de en del av Corteco-koncernen som erbjuder helhetslösningar för renovering och underhåll av fastigheters yttre skal. De tillverkar aluminiumpartier av SAPA:s profilsystem och utför entreprenader i hela Skåne med omnejd. Hos NIBA blir du en del av ett kunnigt team som arbetar med hela kedjan - från måttagning och ritning till montering och färdig produkt.
OM FRAMTIDEN
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på åtta orter i Sverige.
I den här rollen kommer du att bli anställd direkt hos NIBA.
Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju med rekryterare, test, referenstagning samt en intervju med NIBA.
För att söka tjänsten skickar du in CV via länken. Då vi arbetar kompetensbaserat baserar vi ej urvalet på personligt brev, därav inget vi efterfrågar.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan redan idag!
VILLKOR
Start: januari eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Malmö
Arbetstider: 07-16:30 mån-tors, 07-12:30 fred
Omfattning: Heltid
