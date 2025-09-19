Utemiljötekniker - maskin
2025-09-19
Hos Uppvidingehus är vårt uppdrag tydligt: hyresgästerna kommer alltid först. Vi är ett kommunägt bostadsbolag med hjärtat i Uppvidinge. Vårt mål är att människor ska känna sig trygga och trivas i sina hem - och att våra bostäder ska vara platser där livet fungerar. Samtidigt är vi en viktig möjliggörare för kommunens verksamheter: skolor, förskolor och äldreboenden som behöver fungera varje dag.Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Som utemiljötekniker ansvarar du för att våra bostadsområden och utemiljöer är välskötta, trygga och trivsamma året runt. Rollen är praktisk och varierad, med fokus på maskinhantering och yttre skötsel. Du arbetar med:
Gräsklippning, ogräsbekämpning och allmän trädgårdsskötsel.
Snöröjning och halkbekämpning under vinterhalvåret.
Skötsel och enklare reparation av maskiner och redskap.
Kontroll och underhåll av lekplatser och lekutrustning enligt säkerhetskrav.
Reparation av markbeläggningar och enklare anläggningsarbeten.
Aktivt arbete för att hålla områden rena och trivsamma.
Vid behov bistå kollegor inom fastighetsdrift och reparation.KvalifikationerKvalifikationer
B-körkort.
Grundläggande datakunskaper och systemförståelse.
Erfarenhet av utemiljöskötsel och maskinanvändning.
Meriterande:
Fastighetsskötar- eller trädgårdsutbildning.
Kurser i motorsåg och röjsåg.
God maskinkunskap och vana vid snöröjningsmaskiner.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du bidrar till trivsel och trygghet i våra områden.
Kompetensutveckling och möjlighet att bredda dig i en liten organisation.
Trygga villkor med kollektivavtal, friskvårdsbidrag och engagerade kollegor.
Viktigt att veta
Placeringsort är i Åseda men arbete på våra andra orter i kommunen förekommer.
Eftersom delar av arbetet sker i skolor och äldreboenden krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
Vi läser ansökningar fortlöpande, så vänta inte med att söka.
