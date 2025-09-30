Ute säljare Mitt 2025
2025-09-30
Wallet Street har produktion, design av plånböcker, kortfodral och mobila fodral/ plånböcker. Våra "råvaror" är i huvudsak läder, karbon och metall. Vi finns representerade i ca 700 stycken återförsäljare i Sverige. Vi besöker samtliga återförsäljare regelbundet.
Vi söker en tävlingsinriktad, långsiktig, driven kvinna eller man som brinner för god försäljning, är en ide 'spruta och problemlösare med ypperlig planeringsförmåga.
För rätt person innebär det ett roligt arbete med besök hos befintliga och nya återförsäljare.
Arbetsplatsen är ute på fältet med dagliga kundbesök med exponering och leverans av varor hos våra återförsäljare. Vi jobbar som ett team med daglig kontakt.
Man utgår dagligdags från sin bostad som kan vara i Stockholm med omnejd för att arbeta på olika områden i Stockholms området, mellan Sverige men periodvis områden både i norr och södra Sverige.
För att passa in hos oss bör du vara lättsam, glad, lojal, tänka "utanför boxen" och driven samt självklart älska människor.
Man ansvarar för försäljningsutvecklingen på sitt distrikt. Vi ska hålla god kommunikation och relation med våra återförsäljare nya som gamla, många som vi arbetat ihop med i 25 års tid.
Det innebär många mil i bil och borta- nätter, bil tillhandahålls av Wallet Street.
Vi önskar kvinnliga som manliga sökande varmt välkomna!
Sist men inte minst en god arbetskamrat!
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
