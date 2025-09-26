Utdelare av visitkort

Sjöberg, Dennis / Marknadsföringsjobb / Gävle
2025-09-26


Om jobbet
Reklam utdelning av olika material dag efter dag. Tills vi vinner valet och tar över landet.
IFFY, JIFFY MEDBORGARLÖN 25 000 KRONOR PER MÅNAD. Det är en underskrift som behövs för den nya statsministern så inträder löftet om medborgarlön.

Publiceringsdatum
2025-09-26

Ersättning
Kollektivavtal

Antal timmar
8 timmar per dag 5-7 dagar per vecka.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: Precidentseller@live.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sjöberg, Dennis, https://satoshi-bitcoin.org/contact/
806 36  GÄVLE

Arbetsplats
Satoshi Partiet politiskt parti

Kontakt
Ny statsminister 14 sep 2026
Dennis Sjöberg
Precidentseller@live.se
0725608405

Jobbnummer
9529597

