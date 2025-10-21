Utbildningsrådgivare
Avista Education Språkresor AB / Rese- och trafikjobb / Stockholm Visa alla rese- och trafikjobb i Stockholm
2025-10-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avista Education Språkresor AB i Stockholm
AVISTA Education Språkresor AB är ett väletablerat företag som sedan 1980 har hjälpt tusentals studenter att hitta rätt språkkurser och universitetsutbildningar utomlands. Vi samarbetar med utvalda skolor och universitet i över 30 länder och har kontor i centrala Stockholm.Publiceringsdatum2025-10-21Om tjänsten
Rollen som Utbildningsrådgivare innebär:
Personlig rådgivning till våra kunder via mail, telefon och möten.
Löpande kontakt med våra internationella partnerskolor.
Hantering och administration av kursbokningar.
Bidrag till marknadsföring, t.ex. innehåll för webbsida, sociala medier, skolpresentationer och utbildningsmässor.
Rollen är bred, med stor variation mellan kundkontakt och administrativa uppgifter. Du har också möjlighet att växa och ta ansvar för ett eget marknadsområde. Det här är en utmärkt roll för dig som är i början av din karriär och vill arbeta i ett litet team med internationell prägel. Du får möjlighet att växa in i rollen, lära dig branschen och successivt ta mer ansvar.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är:
Självständig, strukturerad och serviceinriktad
Van att ta eget ansvar och har god initiativförmåga
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Kommunikativ och trygg med att ha kontakt med både kunder och samarbetspartners - främst via mejl och telefon
Meriterande:
Erfarenhet av studier eller boende utomlands
Erfarenhet av försäljning, kundservice eller arbete inom utbildningssektorn
Kunskap om digital marknadsföring och sociala medierKvalifikationer
En eftergymnasial utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom kundservice, försäljning, utbildning eller liknande
God datorvana och förmåga att hantera administrativa uppgifter
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: jobb@avista.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avista Education Språkresor AB
(org.nr 556274-4267) Kontakt
Babak Afsham jobb@avista.nu Jobbnummer
9567592