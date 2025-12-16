Utbildningsofficer vid Blekingegruppen
2025-12-16
Befattningen erbjuder
Vi söker en officer som vill jobba i ett brett spektra av uppgifter i syfte att vidmakthålla och utveckla krigsförbandet militärregiongrupp (MR-grupp) BLG samt de två hemvärnsbataljonerna i Blekinge. Vi erbjuder en bred tjänst med närhet till beslut och möjlighet att påverka och bidra. Vi är en liten och flexibel enhet med komplexa uppgifter där alla behövs. Vi har en mix av ålder med både civila och militära befattningar. Var med och utvecklas hos oss.
Om enheten
Blekingegruppen (BLG) i Karlskrona har till uppgift att under Chefen MR S utbilda, administrera och leda de två hemvärnsbataljonerna i Blekinge län där ett båtkompani ingår. MR-gruppen har även till uppgift att stödja lokal verksamhet som genomförs av de frivilliga försvarsorganisationerna.
Huvudsakliga uppgifter
Du ska enskilt eller med stöd av övriga medarbetare kunna planera, genomföra och utvärdera utbildning i form av övningar eller kurser vid MR-gruppen.
Du ska kunna genomföra övningar med skarp ammunition minst upp till grupps storlek i rollen som övningsledare.
Du ska vara beredd att stödja övriga sektioner vid MR-gruppen.
Tjänsten innefattar under vissa perioder helg och kvällstjänstgöring samt även tjänstgöring inom hela Södra Militärregionen.Publiceringsdatum2025-12-16Kvalifikationer
• Erlagd officersexamen med lägst nivå OF 1 alt OR 6
• Goda IT-kunskaper
• B-körkort
Meriterande
• Tjänstgjort som plutonchef eller motsvarande
• Instruktör på Försvarsmaktens förekommande handburna vapen.
• Förarbevis terrängbil och lastbil
• Utbildning Stridsbåt/G-båt.
• Tjänstgjort vid kompani och eller bataljonsstab
• Sjukvårdsinstruktör
• Kunskaper om Hemvärnet och FrivilligorganisationernaDina personliga egenskaper
Du har god förmåga att arbeta i grupp och är utåtriktad samt har lätt att samarbeta med andra människor. Du har en hög arbetskapacitet, stresstålig och god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift. Du kan hantera flera projekt samtidigt. Du ska ta ansvar och ha initiativförmåga, kunna omsätta teori till praktik. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Provanställning om 6 månader vid nyanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Karlskrona (Rosenholm).
Tillträdesdatum: 2026-05-01 eller enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Befattningen innebär företrädesvis normal arbetsdag, periodvis kvälls- och helgtjänstgöringar.
Upplysningar kring tjänsten
Vid frågor om rekryteringsprocessen och tjänsten kontakta:
Hans Lindblad 076-639 92 02
Fackliga företrädare:
OFR/O Krister Forsberg
OFR/S Senadin Sela
SACO Maria Iglesias
SEKO Sven-Erik Borg
Samtliga kan nås via växeln på 046-36 80 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Södra Militärregionen (MR S) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Revingehed. Organisationen består av Chef med stab, fem militärregiongrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter. C MR S med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen.
Södra Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne. Läs mer om Södra militärregionen här.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
