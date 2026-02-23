Utbildningshandläggare
Sapere Aude - våga vara vis - är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar samhällsviktig kunskap som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och öppenhet och det är nära mellan människor, roller, ämnen och forskning. Grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i Värmland, en naturnära och kulturrik region där vi är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med samhället.
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 700 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-ossPubliceringsdatum2026-02-23Beskrivning
Avdelningen för utbildningsstöd består av enheten för internationalisering och samverkan, enheten för studentstöd samt enheten för utbildningsservice.
Vid den sistnämnda organiseras handläggningen av universitetets antagning, examen, studieadministrativa system samt genomförandet av tentamensamordning.
Vi söker nu en utbildningshandläggare till enheten för utbildningsservice som i första hand ska arbeta med tentamensamordning. Även andra uppdrag inom enheten kan bli aktuella.
Tentamensamordningen är en central del av universitetet och spelar en avgörande roll i att säkerställa välfungerande examinationer. Genom noggrann planering, samordning och administration skapas förutsättningar för att tentamenstillfällen ska genomföras på ett rättvist, smidigt och tryggt sätt. Tentamensamordningen utvecklas snabbt, med fokus på effektiva och digitala processer som ska ge bästa möjliga stöd och service åt studenter och personal.Dina arbetsuppgifter
I rollen som utbildningshandläggare ansvarar du tillsammans med dina kollegor för den administrativa delen av tentamenssamordningen och bidrar till en kvalitativ process för studenter och personal. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att samordna, koordinera och handlägga tentamensadministration. Det är en roll med många kontaktytor, som du kommunicerar och samarbetar med.
Arbetet intensifieras under tentamensperioderna då arbetsbelastningen periodvis är hög. Tentamensadministrationen planeras och hanteras utifrån flera olika krav. Arbetet är till stor del styrt av regler och interna policys, men de frågor som uppstår har inte alltid givna svar.
I arbetet ingår även bl.a. schemaläggning av tentamensvakter, förberedelse av tentamensmaterial. Du arbetar i ett flertal olika datasystem, bl.a. Inspera och Ladok. Arbetet är varierande mellan såväl praktiska som administrativa arbetsuppgifter. Du har stor frihet i hur du lägger upp det dagliga arbetet, i samråd med dina närmsta kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk examen, eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av administrativt arbete är ett krav. Aktuell erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, utbildningsadministration eller annat administrativt arbete från skola/universitet är meriterande.
För anställningen behöver du ha en mycket god administrativ förmåga. Det innebär bland annat att du har god IT-vana och snabbt lär dig nya administrativa system.
Vidare är du självgående och ansvarstagande, men besitter också god förmåga att samarbeta med andra. Du trivs med att hantera olika frågor och arbetsuppgifter och du lägger vikt vid att förbättra och utveckla arbetssätt. Du behärskar svenska och engelska muntligt och skriftligt och kan kommunicera på båda språken i ett professionellt sammanhang.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, 100%. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.Så ansöker du
Du ansöker i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.
Du ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.
Ansökan ska innehålla:
- CV
- Personligt brev med beskrivning av dina kvalifikationer i förhållande till arbetsuppgifterna
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg
- Redogörelse för språkkunskaper
Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Ange referensnr: REK2026/58
Välkommen med din ansökan!
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Ersättning
