Utbildningsadministratör till Försvarshögskolan (vikariat)
Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.
Om arbetsplatsen
Institutionen för ledarskap och ledning (ILL) söker nu en Utbildningsadministratör för ett vikariat. ILL utbildar och forskar om att leda vid samhällsinsatser i samband med en kris- eller krigssituation och om vad som måste göras för att nå uppsatta mål. Ledarutveckling, kris- och riskhantering samt rekrytering och urval är också exempel på områden vi utbildar och forskar inom.
Medarbetarna undervisar bland annat vid grundkurs och masterprogram i ledarskap och ledning, samt inom Officersprogrammet och det Högre officersprogrammet. Därutöver är den högskoleövergripande högskolepedagogiska funktionen organisatoriskt placerad vid ILL. Funktionen ger behörighetsgivande högskolepedagogiska kurser samt fungerar som stöd kring pedagogisk utveckling och pedagogiskt ledarskap.Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Som utbildningsadministratör skapar du administrativa förutsättningar för en välfungerande utbildningsverksamhet vid institutionen. Arbetet innebär såväl löpande utbildningsadministrativa uppgifter som att utveckla och kommunicera processer och rutiner för en effektiv utbildningsadministration av hög kvalitet.
Du är institutionens primära kontaktperson gentemot Försvarshögskolans studieadministrativa sektion och samarbetar framför allt med våra studierektorer, men även med kursansvariga och examinatorer. I rollen ingår också att ge administrativt stöd inom den högskolepedagogiska funktionen, i samarbete med funktionens föreståndare.
Exempel på arbetsuppgifter är:
att planera schema och lokaler
att ta fram beslutsunderlag
att stötta i arbetet med att ta fram nya och revidera befintliga kursplaner, litteraturlistor och kursbeskrivningar
att administrera utbildningsärenden i LADOK och Canvas
att administrera kursvärderingar och utvärderingar
arkivering av kursmaterial
gruppresebokningar
mötessamordning
bokning och arvodering av externa föreläsare
Stödet inom den högskolepedagogiska funktionen innebär bland annat att:
handha processen kring kursanmälningar och iordningsställande av kursintyg
administrera interna webbsidor
ansvara för funktionsbrevlåda
Vem söker vi?
Vi söker dig som har:
gymnasieexamen,
flerårig erfarenhet av utbildningsadministration vid universitet eller högskola,
mycket god kommunikationsförmåga såväl i tal som skrift på svenska och engelska,
mycket god IT och systemvana,
erfarenhet av att arbeta i LADOK samt
erfarenhet av att arbeta i Canvas eller annan lärplattform.
Meriterande är:
högskoleexamen.Dina personliga egenskaper
Rollen ställer höga krav på förmågan att självständigt planera och driva arbetet utifrån gällande regelverk och riktlinjer i enlighet med verksamhetens behov. Vi ser att du är självgående, lösningsorienterad, serviceinriktad och flexibel. Du kan prioritera, planera och strukturera dina ansvarsområden och hittar lösningar för att utveckla och effektivisera ditt arbete. Vidare har du en mycket god samarbets- och relationsskapande förmåga. För att trivas hos oss behöver du vara en engagerad och närvarande individ som vill bidra till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala samarbetskultur och sociala sammanhållning. Det faller sig naturligt för dig att dela med dig av din kunskap och bidra till att skapa en givande och god arbetsmiljö.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Detta är en tidsbegränsad anställning (vikariat) upp till ett år, heltid.
En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär registerkontroll och i vissa fall säkerhetsintervju hos Säkerhetspolisen.
Anställningen kan komma att innefatta krigsplacering. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation sker det en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.Tillträde
Enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning. https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/formaner.html?query=f%C3%B6rm%C3%A5ner. Så ansöker du
Ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev. I det personliga brevet ber vi dig motivera varför tjänsten intresserar dig, vilka av dina kunskaper och erfarenheter som är mest relevanta samt hur du tror att du kan bidra i rollen som utbildningsadministratör hos oss.
Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken "Logga in och sök jobbet" på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HR 91/2026. Din ansökan ska vara inskickad senast den 20 maj 2026.
Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sätt lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.
Välkommen med din ansökan senast den 20 maj!
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HR 91/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarshögskolan
(org.nr 202100-4730)
Drottning Kristinas väg 37 (visa karta
)
115 93 STOCKHOLM Kontakt
Therese Wahlström Therese.Wahlstrom@fhs.se
