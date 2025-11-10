Utbildningsadministratör ITM
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
Till vårt glada, härliga gäng av utbildningsadministratörer söker vi dig som är serviceinriktad, självgående, strukturerad och har god samarbetsförmåga.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med studieadministrativa arbetsuppgifter såsom kursregistrering, resultatrapportering, omprövning av betyg, administration av examensarbeten samt registrering i KTH:s publikationsdatabas.
Vidare ingår koordinering av schemaunderlag samt registrering av kurstillfällen i kursdatabasen, granskning av ansökningar till skolans master- och magisterprogram, behörighetskontroll av kurser samt hantering av anmälan till vissa av KTH:s språkkurser ingår.
Övrig support och service till studenter och lärare ingår också i tjänsten.
Om avdelningen/gruppen
Utbildningskansliet är en del av skolans verksamhetsstöd, där all administration kring utbildning hanteras. Kansliet består av cirka 25 medarbetare, som är indelade i fyra enheter; utbildningsadministratörer, studievägledare, utbildningshandläggare och internationella koordinatorer. Den enhet du kommer att tillhöra består av totalt sex utbildningsadministratörer.
- Gymnasiekompetens
- Mycket god datavana med goda kunskaper inom Office-paketet
- God vana vid att arbeta i administrativa stödsystem
- God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska då det krävs i det dagliga arbetet
- Mycket hög administrativ förmåga och servicekänsla
Som person är du strukturerad och har känsla för att organisera arbetet på ett bra sätt. Du tycker om att arbeta i team där du är med och tar ansvar för såväl ditt eget som gruppens arbete och van att arbeta mot deadlines. Du är effektiv i ditt arbete och ligger gärna "steget före" när du stöttar lärarna snabbt och professionellt. Du kan på ett trevligt och förtroendeingivande hantera olika personer, från studenter till professorer. Du har en positiv inställning till ditt arbete och omgivningen.
Meriterande
- Tidigare erfarenheter av utbildningsadministration
- Vana vid att arbeta i Ladok
- Tidigare erfarenhet av arbete inom högskola
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.
