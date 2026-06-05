Operativ Inköpare - Konsultuppdrag i norra Uppland
Manpower Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Östhammar Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Östhammar
2026-06-05
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Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet och bidra med din kompetens inom inköp? Manpower söker nu en operativ inköpare inom tjänster till ett konsultuppdrag hos en större aktör inom energisektorn. Du blir en del av en inköpsavdelning bestående av cirka 20 medarbetare med varierande ansvarsområden och en balanserad gruppsammansättning. Teamet präglas av professionalism, struktur och nära samarbete. Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
I rollen som operativ inköpare ansvarar du för inköp av tjänster och har daglig kontakt med både interna beställare och externa leverantörer. Du arbetar med att avropa och ta in offerter för tjänsteuppdrag inom områden som tekniska konsulter, underhållspersonal, bemanning, skyddsfunktioner och bevakning. Du hanterar även serviceavtal samt viss fakturahantering.
Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning och 2-3 års erfarenhet av arbete som inköpare. Erfarenhet av inköp av tjänster är meriterande. Som person är du samarbetsinriktad, lösningsorienterad, strukturerad och noggrann.
Övrig information
Tjänsten är på heltid, 40 timmar per vecka, med placering i norra Uppland. Säkerhetsprövning är ett krav. Uppdraget är tänkt att starta den 10 augusti och vara åtminstone till och med sista februari 2027.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig och berätta mer om uppdraget. Vi har inte emot ansökningar via email.
Om Manpower
Manpower är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och ingår i ManpowerGroup. Vi hjälper både företag och kandidater att hitta rätt matchning och erbjuder spännande karriärmöjligheter hos attraktiva arbetsgivare över hela landet.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
742 91 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Manpower AB Kontakt
Contact
Cecilia Åkerlind Nisser Cecilia.Nisser@jeffersonwells.se Jobbnummer
9950192