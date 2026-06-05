Fotograf till Svensk Fastighetsförmedling i Västerås & Örebro
Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag / Foto- och filmjobb / Arboga Visa alla foto- och filmjobb i Arboga
2026-06-05
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Vi på Svensk Fastighetsförmedling i Västerås och Örebro söker nu en fotograf och content creator som vill bli en del av vårt team. Som Sveriges största oberoende mäklarkedja ställer vi höga krav på kvalitet, service och kundupplevelse – och vi söker dig som vill vara med och skapa det lilla extra i varje bostadsaffär.
OM ROLLEN
Som fotograf hos oss arbetar du mot båda kontoren i Västerås och Örebro och blir en viktig del av teamet. Du fotograferar allt från lägenheter och villor till gårdar och fritidshus. Du är även ansvarig för att redigera material till våra bostadsannonser, samtidigt som du driver och utvecklar vårt innehåll i sociala medier.
Arbete på kvällstid kan förekomma vid behov. Önskad start för tjänsten är efter sommaren och vi söker dig som vill bli en del av vårt team som anställd hos oss.
VEM VI SÖKER
Vi söker dig som är kreativ, självgående och initiativtagande, och som trivs i en roll med högt tempo och stor variation. Du har ett intresse för estetik, färg, form och inredning, och är duktig med sociala medier. Du är serviceinriktad, tycker om att träffa nya människor och känner dig bekväm i en försäljningsnära miljö där kundupplevelsen står i fokus.
Det är en fördel om du bor i exempelvis Arboga eller Köping, med närhet till båda kontoren, men det viktigaste är att du är införstådd med resorna mellan Västerås och Örebro.
Hos oss arbetar vi med laget i fokus och drivs av övertygelsen att framgång skapas tillsammans.
DIN ERFARENHET
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Några års erfarenhet som fotograf
Goda kunskaper av bildredigering och sociala medier
Egen kamerautrustning
B-körkort och egen bil
Flytande kunskaper i svenska, i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av bostadsfotografering, både hus och lägenheter.
KONTAKT Välkommen med din ansökan via annonsen, bifoga gärna arbetsprov från tidigare uppdrag. Vi arbetar med löpande urval.
Är du nyfiken och vill veta mer om tjänsten? Du är varmt välkommen att kontakta TA-Partner Sofia Lundberg på sofia.lundberg@svenskfast.se
OM OSS Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden.
Läs mer om oss här
Svensk Fastighetsförmedling
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Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7805445-2038762". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag
(org.nr 556090-2313), https://jobb.svenskfast.se
Norra Källgatan 17, van 4 (visa karta
)
722 11 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling Jobbnummer
9950193