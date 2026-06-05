Lagermedarbetare/inredningsmontör till Input interiör i Göteborg
Input interiör AB / Montörsjobb / Göteborg Visa alla montörsjobb i Göteborg
2026-06-05
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Det är engagerande medarbetare med höga ambitioner som har utvecklat Input interiör till vad vi är i dag – Nordens ledande oberoende inredningskoncern. Följ med på den fortsatta resan och bli en av oss!Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Som medarbetare på vårt lager i Göteborg arbetar du i en omväxlande och fartfylld vardag med utvecklande uppdrag. Du är en viktig del av vårt monteringsteam som förverkligar miljöer med möbler och inredning hos ledande företag och offentliga verksamheter. Dina främsta arbetsuppgifter är att:
Registrera in- och utleveranser.
Hantera logistik och produkter på vårt lager.
Leveransplanering/bokning av kommande leveranser.
Leverera och montera inredning på plats hos kund vid behov.
Dina egenskaper
Vi söker en engagerad och handlingskraftig kollega som har förmåga att planera och organisera sitt arbete. Du kommer dagligen att kommunicera med såväl kunder som kollegor och därför är det viktigt att du är serviceinriktad och har lätt för att samarbeta. För att lyckas i rollen ser vi även att du är:
Metodisk och strukturerad.
Skicklig med praktiska arbetsuppgifter.
Datavana är meriterande.
Tjänsten kräver B-körkort och det är meriterande om du har truckkort. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och välkomnar alla sökande, vi eftersträvar mångfald på arbetsplatsen.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 30 juni. Urval och intervjuer sker löpande. Ansök via formuläret nedan, bifoga personligt brev och CV. Eventuella frågor om tjänsten besvaras av Elina Högrell på elina.hogrell@inputinterior.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Input interiör AB
(org.nr 559150-6349), http://inputinterior.se
Fältspatsgatan 2 (visa karta
)
421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Input interiör Jobbnummer
9950194