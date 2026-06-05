Universitetslektor i konservering
Göteborgs Universitet (GU) / Högskolejobb / Göteborg Visa alla högskolejobb i Göteborg
2026-06-05
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Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Vid Institutionen för kulturvård bedrivs professionsförberedande utbildningar och forskning med inriktning mot kulturarvsfrågor, landskap och kulturmiljöer, byggnader, trädgårdar och föremål. Institutionen bedriver verksamhet på två orter; Göteborg och Mariestad. I Göteborg utbildas konservatorer och bebyggelseantikvarier. I Mariestad ges utbildningar med inriktning mot bygghantverk samt trädgårdshantverk och landskapsvård. För mer information se www.conservation.gu.sePubliceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Undervisningsuppgifterna består av planering, utveckling och genomförande av undervisning på grund- och avancerad nivå inom konservering, med särskilt fokus mot organiskt material och förebyggande konservering på konservatorsprogrammet. Även undervisning på forskarnivå samt uppdragsutbildningar kan förekomma, liksom undervisning på övriga program och kurser vid institutionen. Undervisning sker på såväl svenska som engelska.
Som lärare förväntas du aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter och både självständigt och i samverkan med andra initiera och genomföra forskningsprojekt. Då externfinansierad forskning utgör en viktig förutsättning för institutionens och enskilda lärares forskningsverksamhet, ingår det i arbetsuppgifterna att aktivt medverka i institutionens arbete med att finna extern finansiering. Du förväntas bidra till att utveckla samverkan med det omgivande nationella och internationella samhället och bidra till utveckling av miljön.
Anställningen innebär även att fullgöra administrativa uppgifter och delta i arbete som rör universitetsgemensamma uppdrag.Kvalifikationer
Behörig till anställning är den som har avlagt doktorsexamen i kulturvård, eller annat relevant ämnesområde som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt har visat pedagogisk skicklighet.
Erfarenhet av praktiskt konserveringsarbete av föremål i flera olika slags material och/eller förebyggande konservering ses som meriterande.
Sökande skall ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om 15 högskolepoäng eller motsvarande. Om den sökande inte har genomgått högskolepedagogisk utbildning förväntas den ha slutförts ett år från anställningens tillträde.
Det officiella språket vid Göteborgs universitet är svenska, och undervisningen sker vanligtvis på svenska på kandidatnivå och på engelska på masternivå. Goda språkkunskaper och förmåga att undervisa på engelska krävs. Sökande som inte talar svenska vid anställningstillfället ges möjlighet att inom anställningen studera svenska för att kunna undervisa på svenska inom två år.
Om personen som anställs är internationellt rekryterad och inte besitter kunskaper i svenska på minst nivå B2 enligt GERS kommer språkkurser i svenska att vara obligatoriska. Göteborgs universitet erbjuder kurser i svenska inom ramen för anställningen.
Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt läggs också vid erfarenhet av professionell kulturvårdande praktik samt erfarenhet av samverkan mellan universitet och det omgivande samhället.
Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand publikationer av hög vetenskaplig kvalitet beaktas. Därutöver ska dokumenterad förmåga att initiera, planera och genomföra forskning, erfarenhet av internationellt arbete samt förmåga att erhålla medel för forskning i konkurrens tillmätas vikt.
Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad. Särskild vikt skall fästas vid erfarenhet av att planera och genomföra undervisning. Handledning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå är meriterande.
Professionell praktik och erfarenhet av samverkan skall vara väl dokumenterad.
Anställning
Typ av anställning: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Plats: Institutionen för kulturvård, Göteborg.
Startdatum för anställning: enligt överenskommelse
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
administrativ chef Lars Runnquist, telefon 031-786 93 60, email lars.runnquist@conservation.gu.seSå ansöker du
För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem.
Tillsammans med din ansökan ska följande bifogas:
Personligt brev där du förklarar varför du är intresserad av tjänsten och beskriver dina planer och intentioner inom forskning och andra aktiviteter som är relevanta för anställningen (högst två sidor).
CV, inklusive fullständig publikationslista.
Kopior av relevanta examensbevis och andra dokument som du vill hänvisa till.
Förklaring av vetenskapliga meriter och motivation för valet av vetenskapliga publikationer (högst 5) som du hänvisar till i ansökan. Ange din roll och arbetsinsats för de valda publikationerna.
Dokumentation av pedagogiska meriter, med information om omfattning och typ av undervisning samt en redogörelse för dess kvalitet. Rapporten ska även innehålla pedagogisk reflektion och undervisningsfilosofi (högst två sidor).
Dokumentation (högst 5) av yrkesutövning.
Dokumentation (högst 5) av meriter inom ledning, administration och samarbete. Kompletta elektroniska kopior av dina viktigaste publikationer (högst 10).
Två referenser.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-08-18
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
405 30 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Jobbnummer
9950198