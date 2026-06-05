Orderplockare till ledande livsmedelsleverantör i Västberga
Simplex Bemanning AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-06-05
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Gillar du att leverera hög kvalité och att arbeta i ett högt tempo? Då vill vi på Simplex gärna att du söker dig till oss!
Vi söker efter dig som vill ta nästa steg inom logistik och arbeta som lagerarbetare hos en av våra kunder i Västberga
Exempel på arbetsuppgifter:
Plocka ordrar utifrån plocklista
Städning och upprätthållande av en ren och säker arbetsmiljö
Om dig:
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och tror att man kommer långt med rätt inställning! Eftersom du är vårt ansikte utåt hos våra kunder är det utav oerhörd vikt att du är kvalitetsmedveten. Arbetsuppgifterna i den här rollen passar dig som är stresstålig, punktlig och ansvarsfull.
Du arbetar mot ett plocksnitt och gillar att leverera mot tydligt uppsatta mål.
Meriterande:
Körkort
Truckkort A+B
Arbetstider: Dag, kväll och natt (Flexibilitet är ett krav)
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Plats: Västberga
Lön: 180 kr/hPubliceringsdatum2026-06-05Om företaget
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://www.simplexbamanning.se
126 30 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9950195