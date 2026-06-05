Maskinoperatör plast för omgående start!
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Trelleborg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Trelleborg
2026-06-05
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Trelleborg
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Ikett söker nu efter en maskinoperatör för automatsåg till vår kund i Trelleborg!
I rollen som automatsågoperatör kommer du att arbeta med en datorstyrd automatsåg där din huvudsakliga uppgift är att övervaka och hantera sågprocessen. Du säkerställer att råmaterial kapas enligt angivna mått och specifikationer för att förse företagets bearbetningsmaskiner med material i rätt storlek.
Arbetsuppgifter:
Övervaka och hantera en datorstyrd automatsåg
Säkerställa att material sågas enligt ritningar och produktionsunderlag
Kontrollera mått och kvalitet på färdigsågat material
Följa produktionsplaner och säkerhetsrutiner
Utföra enklare underhåll och skötsel av maskinen
Tjänsten är med omgående start!
Arbetstid: 2-skift. Profil
För tjänsten söker vi dig som:
• Har erfarenhet av arbete inom industri eller produktion, gärna som maskinoperatör.
• Är tekniskt intresserad och van att arbeta med datorstyrda maskiner.
• Är noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarstagande.
• Har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt.
• Är tillgänglig för en omgående start!
Meriterande anses vara om du även har:
• Erfarenhet av sågning, bearbetning eller arbete inom plastindustrin.
• Truckkort eller traverskort.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Linnea Rydhagen linnea.rydhagen@ikett.com Jobbnummer
9950202