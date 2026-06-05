Verksamhetsutvecklare till Matlaget
Matlaget I Gällivare Aktiebolag / Organisationsutvecklarjobb / Gällivare Visa alla organisationsutvecklarjobb i Gällivare
2026-06-05
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Vill du jobba med oss på Matlaget? Matlaget har genomgått en förändring som innebär att vi har blivit en större verksamhet i Gällivare kommun som samlar Kostfrågorna under samma tak. Det gemensamma kontoret ligger på Gällivare Sjukhus där även Produktionsköket finns. Våra andra kök ligger runtom i Gällivare kommun och är förskole-, skol- och äldreomsorgskök. Förändringen har inneburit att vi har vuxit till det tredubbla vilket har medfört ett ökat behov av förstärkning.
Som verksamhetsutvecklare kommer du att arbeta med blandade administrativa frågor för att stötta enhetscheferna och VD inom bolaget. Rollen är strategisk med operativa inslag och passar dig som trivs med att arbeta strukturerat mot uppsatta mål, ta ansvar för att driva aktiviteter och projekt samt engagera andra i både små och större initiativ. Du blir en viktig länk mellan verksamheten och VD.
Arbetsuppgifterna är:
• Arbeta med bemanning och stötta vid schemahantering
• Delta på olika samråd som sekreterare
• Projektledning vid verksamhetsförändringar
• Stöttande funktion i beredskapsarbete
• Menyutveckling tillsammans med övrig verksamhet
• Ta fram underlag och jobba med effektiviseringsåtgärderPubliceringsdatum2026-06-05Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad, social och engagerad. Du trivs i en roll där du arbetar mot tydliga mål. Du har lätt för att engagera och involvera både interna och externa samarbetspartners och är gärna ansiktet utåt.
Vidare ser vi att du har:
Erfarenhet av verksamhetsutveckling, kvalitetsledning eller liknande
Eftergymnasial utbildning
B‐körkort
Mycket god administrativ vana
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Arbetat kundnära med administrativa uppgifter.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens utgång så skicka in din ansökan nu. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: info@matlaget.gellivare.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Matlaget I Gällivare Aktiebolag
(org.nr 556470-2388)
982 82 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Matlaget i Gällivare AB Jobbnummer
9950206