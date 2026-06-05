Flexibelt extrajobb på ett lager i Stigamo
Pokayoke AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-06-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Vill du ha ett aktivt och varierande extrajobb med möjlighet att arbeta mycket i sommar? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Vi söker nu deltidsmedarbetare för omgående start. För den här rollen söker vi någon som har en annan sysselsättning på 50%, antingen är du student eller arbetar deltid.
Vi söker dig som är driven och effektiv i ditt arbete. Har du erfarenhet från lager är det ett plus, men vi välkomnar även dig som arbetat inom butik, restaurang eller andra serviceinriktade branscher.
Arbetstiderna är förlagda till dagtid, måndag till fredag, men även kvällspass kan förekomma.
Tjänsten är en behovsanställning på ett lager på Stigamo.Arbetsuppgifter
Hos oss kommer du främst att arbeta med plock och pack i en autostore eller med truck samt returhantering.
Vad vi söker
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är ansvarstagande, engagerad och trivs med teamwork. Hos oss arbetar vi tillsammans, stöttar varandra och strävar mot gemensamma mål.Kvalifikationer
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande
• B-körkort.
• Truckkort.
• Erfarenhet av Autostore.
• Erfarenhet av returhantering.
• Erfarenhet från butik eller annan serviceinriktad verksamhet.
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Östra storgatan 9 (visa karta
)
553 20 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ida Delic id@pokayoke.se Jobbnummer
9950205