Junior Dokumentationstekniker Inom Elnät
Friday Väst AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-06-05
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Korrekt nätinformation är en förutsättning för att ett elnät ska kunna byggas ut, underhållas och drivas på ett säkert sätt. I den här rollen arbetar du med dokumentationen som ligger till grund för den dagliga verksamheten och framtida investeringar i elnätet. Du blir en del av ett team där kunskap delas mellan kollegor och där du får möjlighet att bygga en djup förståelse för hur elnätsprojekt genomförs från start till färdig anläggning.Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Som Dokumentationstekniker arbetar du med att registrera, uppdatera och kvalitetssäkra information om elnätsanläggningar i kundens nätinformationssystem. Arbetet sker i nära samarbete med projektörer, nättekniker, underhållsingenjörer, entreprenörer och projektledare, vilket ger dig många kontaktytor och en god förståelse för hela kedjan bakom ett elnätsprojekt.
Teamet består av flera dokumentationstekniker med varierande erfarenhetsnivåer. För den som är relativt tidig i karriären finns därför goda möjligheter att utvecklas genom löpande stöd, utbildning och samarbete med mer erfarna kollegor.Dina arbetsuppgifter
• Arbeta med kartor och nätdokumentation i DP-Power• Registrera, uppdatera och korrigera anläggnings- och nätinformation• Dokumentera förändringar i elnätet utifrån projekt- och underhållsarbeten• Säkerställa att dokumentationen håller hög kvalitet och följer gällande processer och ramavtal• Samarbeta med projektörer, projektledare, underhållsingenjörer och entreprenörer• Bidra till förbättringar av arbetssätt och dokumentationsprocesser
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av dokumentation av elnätsanläggningar• Har arbetslivserfarenhet från nätinformationssystem såsom DP-Power eller likvärdiga system• Har goda kunskaper i svenska då dokumentation, kommunikation och samarbete sker på svenska• Har förståelse för vikten av att följa rutiner, processer och ramavtal• Har god förståelse för process- och projektflöden
För att lyckas i rollen ser vi att du är en person som uppskattar ordning och struktur, samtidigt som du är nyfiken på att förstå helheten bakom det du arbetar med. Du tar ansvar för dina uppgifter, följer upp ärenden och ser värdet av att information är korrekt från början. Eftersom rollen innebär många kontaktytor är det också viktigt att du trivs med samarbete och har lätt för att kommunicera med olika yrkesgrupper.Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete inom elnätsbranschen i större organisationer• Erfarenhet av att arbeta i projektmiljö• Kunskap om dokumentationsprocesser kopplade till eldistribution och nätutbyggnad
Om anställningen:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund.
Övrig info:
• Omfattning: Heltid
• Start: Augusti
• Placering: Solna
• Lön: Marknadsmässig månadslön
• Kontaktperson: Anna Persson, anna.persson@Friday.se
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Om Friday:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Friday Öst Kontakt
CM
Anna Persson anna.persson@friday.se Jobbnummer
9950196