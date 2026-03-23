Utbildningsadjutant vid Lv 6
2026-03-23
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige vid ett regemente som befinner sig i en fas av tillväxt och utveckling? Ta då chansen att söka befattningen utbildningsadjutant vid Luftvärnsbataljonen.
Luftvärnsbataljonen består av tre kompanier där respektive kompani har ett antal plutoner som utbildar värnpliktiga. Som Utbildningsadjutant är du i första hand en administrativ resurs för kompaniledningen och plutonchefer för att tillse att utbildningen av de värnpliktiga kan genomföras med hög effektivitet.
Om befattningen
Befattningen utbildningsadjutant är i huvudsak en administrativ soldatbefattning. Du kommer att tjänstgöra i kompaniledning vars uppgift är att utbilda värnpliktiga, huvudsakligen mot våra luftvärnssystem men även andra funktioner. Som utbildningsadjutant har du varierande arbetsuppgifter exempelvis administration av de värnpliktigas utbildning och logistik under deras tjänstgöring, beställning av mat, transporter och resor samt rapportering till Plikt- och prövningsverket (PPV). Utbildningsadjutanten har en nyckelroll i verksamheten och stödjer såväl kompaniledning som plutonchefer för att möjliggöra hög kvalitet i utbildningen av de värnpliktiga.
Kvalifikationer
• Godkänd grundläggande militär utbildning (Värnplikt/GMU om minst 6 respektive 3 månader)
• B-Körkort
Meriterande
• Gruppchefsutbildning i Försvarsmakten
• Grundutbildad stabsassistent eller arbete i kompanistab
• Annan pedagogisk utbildning
• Militärt förarbevis Publiceringsdatum2026-03-23Dina personliga egenskaper
För att lyckas i befattningen är du en problemlösare med ett öga för detaljer och har en stark vilja att bidra till en effektiv och bra utbildning för de värnpliktiga. Nyckelord för en utbildningsadjutant är samverkan, planering och samordning. För att lyckas i rollen ser vi även att du har en förståelse för det sociala samspelet och har en god samarbetsförmåga. Du behöver kunna arbeta flexibelt och samtidigt strukturerat med omväxlande uppgifter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Anställningsform: Anställningsformen kontinuerligt anställt gruppbefäl eller soldat (GSS/K) har en längd på åtta år med möjlighet till förlängning i fyra år till, totalt 12 år. Anställningen inleds med sex månaders provanställning då bland annat fysiska krav och krav på B-körkort kommer ställas för fortsatt anställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Halmstad
Tillträdesdatum: 260701 eller enligt överenskommelse
FACKLIGA FÖRETRÄDARE
OFR/O Axel Tanner
OFR/S Senadin Sela
SACO Patrik Hansén
SEKO Jörgen Stehn
Samtliga nås via växeln på 010-825 10 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-17. Din ansökan består av urvalsfrågor, en kort text om vad du gör idag samt en beskrivning av vem du är samt intyg/betyg för godkänd militär grundutbildning. Detta kan du göra i fritext om du inte har möjlighet att ladda upp ett CV och personligt brev.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men samarbetar ofta med Flygvapnet. Luftvärnet övervakar luftrummet med mobila sensorer (som radar), upptäcker hot, samt skyddar viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften genom bekämpning med robotar. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet.
Våra medarbetare deltar i insatser både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
