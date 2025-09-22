Utbildare/lärare Driftteknikerutbildning, Distans
2025-09-22
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vi söker ett flertal utbildare/ lärare till YH-utbildning Drifttekniker - värme, vatten, cirkuläritet.
Samtliga kurser genomförs på distans / fjärrundervisning vilket möjliggör att du kan arbeta från var som helst i Sverige eller utomlands. Enstaka träffar kan komma att planeras in i de mer praktiska kurserna.
Undervisningen genomförs under den tid som kursen ges i utbildningens långtidsschema. Det finns en flexibilitet i schemaläggningen så stora möjligheter till anpassning till dina andra uppdrag finns.
Arbetsbeskrivning
Vi söker flera engagerade och kunniga utbildare/lärare som vill vara med och utbilda nästa generation av drifttekniker inom vår Yrkeshögskoleutbildning.
Är du intresserad av att undervisa inom en eller flera av följande kurser så är du välkommen med din ansökan!
- Matematik för drifttekniker inom värme, vatten och cirkuläritet 20 Yhp
- Elteknik för drifttekniker 25 Yhp
- Fjärrvärmesystem och fjärrvärmeteknik 25 Yhp
- Styr- och reglerteknik 25 Yhp
- Arbetsmiljö, säkerhet och IT-säkerhet 10 Yhp
- Hållbara system: värme, vatten, cirkuläritet 25 Yhp
- Maskinteknik och pumpar 20 Yhp
- Processteknik 25 Yhp
- Service och underhåll för drifttekniker 25 Yhp
- Vattenproduktion, spillvattenrening och mikrobiologi 25 Yhp
- Anläggnings- och processkunskap inom VA 25 Yhp
Vi söker dig som har:
- Relevant högskole-, yrkeshögskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet.
- Gärna erfarenhet av att arbeta som drifttekniker eller motsvarande.
- Erfarenhet av att hålla i utbildning inom branschen, gärna inom vux eller yrkeshögskola och på distans / fjärrundervisning via Teams.
- Kunskaper om lärande och pedagogik, gott ledarskap och förmåga att motivera och utveckla andra.
- Goda kommunikativa färdigheter, både skriftligt och muntligt.
- Hög digital kompetens.
Meriterande
- Tidigare erfarenhet från att utbilda inom yrkeshögskolan.
- Tidigare erfarenhet från att utbilda inom branschen.
- Pedagogisk utbildning eller kurser.
- Ett brett kontaktnät inom branschen.
Vi ser det som en stor fördel om du redan undervisar i liknande kurser och har eget kursmaterial och pedagogiska upplägg som kan anpassas efter behov. För oss är dina personliga egenskaper minst lika viktiga som din ämneskompetens. För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en ansvarstagande och självgående person som trivs med att arbeta självständigt. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändringar, samtidigt som du är relationsskapande och har en god samarbetsförmåga. Vi söker dig som vill skapa en kvalitativ och inspirerande utbildning, där de studerande står i centrum.
Tidsbegränsad anställning alternativt timanställning beroende på de kurser som du kan undervisa i. Schemat kan läggas med framförhållning och i samråd med dig.
Om rekryteringsprocessen:
Du ansöker enkelt genom att bifoga CV, men utan personligt brev. Svara istället på några urvalsfrågor. Vi söker gärna ett flertal utbildningskonsulter och rekryterar löpande så anställning kan komma att ske före sista ansökningsdagen. Ange i ansökan vilka kurser du preliminärt har kompetens i och är intresserad av att undervisa inom.
Stämmer detta in på dig hoppas vi att du är intresserad av att komma och jobba med oss! Välkommen med din ansökan snarast
I Upplands-Bro strävar vi efter att skapa en skola som är tillgänglig för alla och främjar livslångt lärande med kunskap och studiero i fokus. Vi prioriterar hög kvalitet, likvärdighet och individualiserad utveckling från förskola till gymnasium, och vi arbetar aktivt för att koppla utbildningen till arbetslivets behov. Vårt mål är att ge alla elever de bästa förutsättningarna för en framgångsrik framtid med ökad trygghet och stärkt psykisk hälsa.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet.
