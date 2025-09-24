Utbildare inom spelgrafiker sökes

Grit Academy AB / Grafiska jobb / Malmö
2025-09-24


Visa alla grafiska jobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Grit Academy AB i Malmö, Linköping eller i hela Sverige

Utbildare i Spelgrafik (uppdrag/deltid)
Grit Games söker erfarna spelgrafiker som vill dela sin kompetens och inspirera nästa generation kreatörer.
Din roll
Som utbildare planerar, organiserar och genomför du kurser inom spelgrafik. Du stöttar studerande i deras utveckling och vägleder dem i arbetet med visuella uttryck - från koncept och design till färdiga grafiklösningar i spelprojekt.
Omfattning
Uppdragsbaserat och/eller deltid
Goda möjligheter till utökad tjänst för rätt person

Publiceringsdatum
2025-09-24

Kvalifikationer
Relevant utbildning inom spelgrafik, digital design eller motsvarande yrkeserfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av arbete som spelgrafiker
Mycket god kommunikativ förmåga och pedagogiskt driv
Håller dig uppdaterad kring trender, verktyg och tekniker inom spelgrafik och digitalt skapande
Meriterande: erfarenhet av kursdesign och genomförande av utbildningsprogram

Vi söker utbildare inom:
3D shader programmering
VFX
Animation
Riggning
Game project

Dina personliga egenskaper
Du är engagerad, entusiasmerande och brinner för att dela kunskap. Du är flexibel, kreativ och har förmåga att anpassa undervisningen efter olika studerandes behov.

Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev på svenska. Vi tillämpar löpande urval och anställer omgående.
Skicka din ansökan till: jenny.randowo@gritacademy.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: jenny.randowo@gritacademy.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Utbildare Spelgrafiker".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Grit Academy AB (org.nr 556823-4636), http://www.gritgames.se
Östra Rönneholmsvägen 19 (visa karta)
211 47  MALMÖ

Arbetsplats
Grit Academy

Jobbnummer
9525170

Prenumerera på jobb från Grit Academy AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Grit Academy AB: