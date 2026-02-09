Utbildare inom Fullstack JavaScript

TeknikAkademin Norden AB / Datajobb / Stockholm
2026-02-09


Utbildare inom Fullstack JavaScript
Plats: Stockholm - Distansarbete Start: Höstterminen 2026
Teknikakademin söker en utbildare inom Fullstack JavaScript-utveckling. Rollen passar dig som har gedigen kompetens inom webbutveckling, JavaScript/TypeScript och moderna ramverk - och som vill vara med och utbilda framtidens utvecklare.

Om rollen
Du ansvarar för att planera, genomföra och utveckla undervisning inom både frontend- och backendutveckling i JavaScript/TypeScript. Undervisningen sker på distans och följer branschens moderna arbetssätt och verktyg.


Publiceringsdatum
2026-02-09

Dina arbetsuppgifter
Undervisa i JavaScript och TypeScript

Förmedla kunskaper i frontendutveckling med React.js och Vue.js

Undervisa i backendutveckling i Node.js

Lära ut hur man bygger API:er och arbetar med databaser

Introducera Git, versionshantering och CI/CD

Undervisa i hostinglösningar och moderna utvecklingsmiljöer

Handleda projekt enligt agila metoder (Scrum)

Kvalitetssäkra och vidareutveckla kursmaterial



Kvalifikationer
Mycket goda kunskaper i JavaScript och TypeScript

Erfarenhet av frontendramverk (React.js, Vue.js eller liknande)

God förståelse för backendutveckling i Node.js

Erfarenhet av databaser och API-utveckling

Kunskap om Git, CI/CD och moderna utvecklingsverktyg

Relevant teknisk utbildning och/eller yrkeserfarenhet

God pedagogisk förmåga

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7191547-1830385".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TeknikAkademin Norden AB (org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Östgötagatan 73 (visa karta)
116 64  STOCKHOLM

Jobbnummer
9729891

