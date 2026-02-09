Utbildare inom Fullstack JavaScript
Utbildare inom Fullstack JavaScript
Plats: Stockholm - Distansarbete Start: Höstterminen 2026
Teknikakademin söker en utbildare inom Fullstack JavaScript-utveckling. Rollen passar dig som har gedigen kompetens inom webbutveckling, JavaScript/TypeScript och moderna ramverk - och som vill vara med och utbilda framtidens utvecklare.
Om rollen
Du ansvarar för att planera, genomföra och utveckla undervisning inom både frontend- och backendutveckling i JavaScript/TypeScript. Undervisningen sker på distans och följer branschens moderna arbetssätt och verktyg. Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Undervisa i JavaScript och TypeScript
Förmedla kunskaper i frontendutveckling med React.js och Vue.js
Undervisa i backendutveckling i Node.js
Lära ut hur man bygger API:er och arbetar med databaser
Introducera Git, versionshantering och CI/CD
Undervisa i hostinglösningar och moderna utvecklingsmiljöer
Handleda projekt enligt agila metoder (Scrum)
Kvalitetssäkra och vidareutveckla kursmaterial Kvalifikationer
Mycket goda kunskaper i JavaScript och TypeScript
Erfarenhet av frontendramverk (React.js, Vue.js eller liknande)
God förståelse för backendutveckling i Node.js
Erfarenhet av databaser och API-utveckling
Kunskap om Git, CI/CD och moderna utvecklingsverktyg
Relevant teknisk utbildning och/eller yrkeserfarenhet
God pedagogisk förmåga
