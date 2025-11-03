Utbildare i Backendutbildning på yrkeshögskola Linköping
2025-11-03
Är du pedagogiskt lagd, har goda kunskaper i programmering/webbutveckling samt intresserad av att dela med dig av dina yrkeserfarenheter? Då kan du vara den vi söker!
Om Grit Academy
Grit Academy är en yrkeshögskola belägen i centrala Linköping där vi sätter kunskap och beteende i fokus! Hos oss ges du chansen att påverka dina arbetsuppgifter samtidigt som du är med och skapar en skola utöver det vanliga!
Om rollen
Som utbildare på vår Backend utbildning - får du en viktig roll för de studerande. Tjänsten är på deltid och kan med fördel kombineras med andra uppdrag.
Arbetet utgörs främst av just undervisning men även administrativa uppgifter i form av bl.a. planering och examination ingår. På Grit Academy har vi korta beslutsvägar och du ges själva möjlighet att utforma utbildningens upplägg.
Vi söker nu dig med yrkeserfarenhet, pedagogisk förmåga och engagemang.
Om tjänsten
Deltidstjänst med placering i centrala Linköping. Undervisning 2-3 dagar i veckan.
Goda möjligheter till mer arbete.
Vi söker utbildare inom...
Vi söker utbildare på plats i Linköping för följande kurser:
API development
Unit Testing
JavaScript
DevOps
Machine learning och AI
Webbanalytics
Kurserna äger rum under hösttermin 2025 och vårterminen 2026.
Tidigare erfarenheter:
• Dokumenterad kunskap inom IT/webbutveckling
• Gärna erfarenhet av att hålla i undervisning och/eller föreläsningar
• Flytande svenska, både skriftligt och muntligt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: jenny.randowo@gritacademy.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Utbildare Linköping Backend". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Grit Academy AB
(org.nr 556823-4636) Arbetsplats
Grit Academy Jobbnummer
9586843