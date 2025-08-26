Utbildad ingenjör inom elektronik? Se hit!
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Arboga Visa alla elektronikjobb i Arboga
2025-08-26
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Arboga
, Köping
, Eskilstuna
, Örebro
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vi rekryterar nu till vår kund i Arboga som är ett teknikkonsultbolag med kunder inom försvaret, försvarsindustrin & det civila. Vi letar nu efter dig som är intresserad av att ta ditt nästa kliv i karriären in i rollen som Systemingenjör inom spaningsradar. Här får du chans att arbeta för ett tryggt och säkert luftrum för vårt land. Sök idag då vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Som systemingenjör kommer du att arbeta i uppdrag mot försvaret genom att underhålla och utveckla system inom spaningsradar för Sveriges luftrum. I din roll kommer du, tillsammans med ditt närmsta team, ansvara för radarsystemet. Detta innebär att du arbetar med förebyggande underhåll, felsökning och reparation av radarutrustning för att säkerställa att systemen fungerar felfritt när de behövs som mest. I rollen som systemingenjör är du den naturliga bryggan mellan kund och det interna teamet. I rollen ingår även att ta fram och underhålla teknisk dokumentation samt ha löpande kontakt med kunden för att säkerställa ett gott samarbete och kundnöjdhet. Du ingår i ett litet och kompetent team av tekniker och andra ingenjörer där samarbete sker både internt och externt direkt med kunden.
Du erbjuds
• En unik möjlighet att arbeta på ett av Nordens största teknikkonsultbolag
• En arbetsroll där du erbjuds mycket utvecklingsmöjligheter
• En dedikerad konsultchef och karriärpartner från Academic Work
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
Du genomför ditt arbete i samarbete tillsammans med ditt team, där ni alla gemensamt ansvarar för att leverera de uppdrag som kund önskar. Tillsammans arbetar ni för att:
• Ansvara för förebyggande underhåll, felsökning och reparation av spaningssradarsystem för att säkerställa optimal funktion.
• Ta fram och uppdatera teknisk dokumentation samt instruktioner relaterad till radarutrustning och systemunderhåll.
• Arbeta nära kunden för att säkerställa ett effektivt samarbete och upprätthålla goda kundrelationer.
• Delta i anskaffning, installation och uppstart av nya radarsystem samt ansvara för avveckling av äldre system.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avklarad utbildning inom elektronik, vilken kan vara från antingen högskola, universitet eller YH alternativt har arbetslivserfarenhet som elektriker
• Behärskar svenska och engelska språket i tal och skrift då det krävs för rollens arbetsuppgifter.
• Innehar B-körkort då resor förekommer i tjänsten. Egen bil är inte ett krav.
Det är meriterande om du har
• Arbetslivserfarenhet inom relevant område för tjänsten, vilket exempelvis kan vara inom elektronik, underhållsteknik eller radar.
• Erfarenhet av att arbeta i eller mot försvaret eller försvarsindustrin.
Vem är du som person?
För att trivas i denna roll ser vi att du är en ansvarstagande person som tar ägarskap för dina arbetsuppgifter och säkerställer att de utförs noggrant och med hög kvalitet. Du har ett starkt tekniskt intresse och drivs av att lösa tekniska utmaningar. Eftersom rollen innebär nära samarbete med både kollegor och kunder, är du en lagspelare som uppskattar att arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Vidare har du en god kommunikativ förmåga och förstår vikten av att skapa förtroende och upprätthålla effektiva samarbeten.
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15112625". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9475313