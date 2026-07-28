Gy-lärare i engelska samt moderna språk tyska, gärna i kombination m sve
Skara kommun, Barn och utbildningsförvaltningen / Gymnasielärarjobb / Skara Visa alla gymnasielärarjobb i Skara
2026-07-28
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skara kommun, Barn och utbildningsförvaltningen i Skara
Vi skapar förutsättningar för lärande och utveckling med fokus på kunskap för hela livet. Hos oss sker skol- och undervisningsförbättring genom intern samverkan och i samarbete med akademin och samhället. Förvaltningen ansvarar för utbildning från förskola till vuxenutbildning samt driver ett unikt hus för ungdomars aktiva fritid.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och legitimerad gymnasielärare i engelska samt moderna språk, tyska, gärna i kombination med svenska, som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Du kommer att ansvara för undervisning i moderna språk, tyska samt engelska på gymnasiet och ingå i ett arbetslag där ni tillsammans bidrar med olika kompetenser och erfarenheter. Mentorskap för en klass ingår i tjänsten.
Arbetet innefattar planering, genomförande, uppföljning, utvärdering och utveckling av undervisningen i enlighet med gällande styrdokument. Du arbetar aktivt för att skapa en stimulerande lärmiljö där eleverna ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Digitala verktyg och IKT är en naturlig del av det pedagogiska arbetet och används för att stärka elevernas lärande.Kvalifikationer
Legitimerad lärare med behörighet att undervisa på gymnasiet i engelska, moderna språk tyska samt eventuellt svenska.
God förmåga att strukturera, planera, organisera och följa upp undervisningen utifrån gällande styrdokument.
God digital kompetens och vana att använda IKT som pedagogiskt verktyg i undervisningen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vem är du?
Du är en trygg pedagogisk ledare som skapar förtroendefulla och respektfulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har förmåga att se olika perspektiv och anpassar undervisningen utifrån elevernas behov och förutsättningar. Som person är du flexibel, relationell, kreativ, initiativrik och utvecklingsorienterad, och du bidrar gärna med nya idéer för att utveckla undervisningen och verksamheten.
Du arbetar självständigt, tar ansvar för ditt uppdrag och trivs samtidigt med att samarbeta med andra för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande och utveckling.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning, ferietjänst på 100 %, med tillträde 2026-08-07 eller enligt överenskommelse.
Urval, intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Registerutdrag
Arbetsgivaren har i vissa fall rätt och även skyldighet att begära utdrag ur belastningsregistret. Detta gäller särskilt vid arbete där medarbetaren kommer att ha kontakt med barn och ungdomar, samt i verksamheter som omfattar vård och omsorg av äldre eller personer med funktionsnedsättning, i enlighet med gällande lagstiftning.
Om du blir aktuell för tjänsten ska du kunna uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Du beställer utdraget här: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi. Använd knappen längst ned i annonsen. Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
I samband med rekrytering har du som arbetssökande rätt att få information om ingångslön, ingångslöneintervall och relevanta bestämmelser som gäller för den aktuella tjänsten, läs mer här.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här Livet i Skaraborg
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skara Kommun
(org.nr 212000-1702), http://www.skara.se/kommun--politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
Viktoriagatan 2 A (visa karta
)
532 88 SKARA Arbetsplats
Skara kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Kontakt
Björn Ekedahl bjorn.ekedahl@skara.se 0511-32358 Jobbnummer
10013640